Nations League Femenina Final M02/12 · Árbitro: Silvia Gasperotti

Escudo Spain Women

España

18:30h.

1

-

0

Alemania

Escudo Germany Women

  • Clàudia Pina (60')

Min. 61

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

GER

Gol! Min 60'

Gol de Clàudia Pina

Tarjeta amarilla Min 12'

Maria Pilar León Cebrián ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 32'

Giulia Gwinn ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 58'

Selina Cerci ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Liga de Naciones | Final

Claudia Pina adelanta a España

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:19

Icono61'

¡Gooooool! España 1, Alemania 0. Clàudia Pina (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono59'

Selina Cerci (Alemania) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono59'

Falta de Selina Cerci (Alemania).

Icono59'

Mapi León (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono58'

Falta de Elisa Senss (Alemania).

Icono58'

Alexia Putellas (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono56'

Remate fallado por Selina Cerci (Alemania) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono51'

Remate rechazado de Clàudia Pina (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mariona Caldentey.

Icono50'

Irene Paredes (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono50'

Falta de Sjoeke Nüsken (Alemania).

Icono49'

Corner,España. Corner cometido por Rebecca Knaak.

Icono49'

Remate rechazado de Esther González (España) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Mariona Caldentey con un centro al área.

Icono47'

Fuera de juego, España. Vicky López intentó un pase en profundidad pero Esther González estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza segunda parte España 0, Alemania 0.

Icono45'+3'

Final primera parte, España 0, Alemania 0.

Icono45'+3'

Remate fallado por Nicole Anyomi (Alemania) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sjoeke Nüsken después de un pase en profundidad.

Icono45'+2'

Falta de Alexia Putellas (España).

Icono45'+2'

Elisa Senss (Alemania) ha recibido una falta en campo contrario.

45'+2'

Se reanuda el partido.

45'+1'

El juego está detenido debido a una lesión Ann-Katrin Berger (Alemania).

Icono45'+1'

Falta de Mariona Caldentey (España).

Icono45'+1'

Ann-Katrin Berger (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+1'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mariona Caldentey (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vicky López.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Vicky López (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono41'

Remate fallado por Clàudia Pina (España) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.

Icono40'

Clàudia Pina (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono40'

Falta de Janina Minge (Alemania).

Icono39'

Remate fallado por Vicky López (España) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono38'

Remate fallado por Mariona Caldentey (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono35'

Remate fallado por Esther González (España) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono33'

Giulia Gwinn (Alemania) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono33'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono33'

Falta de Giulia Gwinn (Alemania).

Icono30'

Remate parado. Jule Brand (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono28'

Fuera de juego, España. Irene Paredes intentó un pase en profundidad pero Clàudia Pina estaba en posición de fuera de juego.

Icono26'

Fuera de juego, Alemania. Giulia Gwinn intentó un pase en profundidad pero Rebecca Knaak estaba en posición de fuera de juego.

Icono25'

Sjoeke Nüsken (Alemania) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono25'

Falta de Clàudia Pina (España).

Icono22'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Esther González (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mariona Caldentey con un centro al área.

Icono21'

Laia Aleixandri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Sjoeke Nüsken (Alemania).

Icono18'

Falta de Esther González (España).

Icono18'

Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono16'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Jule Brand (Alemania).

Icono15'

Remate parado. Franziska Kett (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono13'

Mapi León (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono13'

Falta de Mapi León (España).

Icono13'

Nicole Anyomi (Alemania) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Corner,España. Corner cometido por Janina Minge.

Icono10'

Fuera de juego, España. Mariona Caldentey intentó un pase en profundidad pero Vicky López estaba en posición de fuera de juego.

Icono8'

Laia Aleixandri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Nicole Anyomi (Alemania).

Icono7'

Irene Paredes (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Nicole Anyomi (Alemania).

Icono6'

Corner,Alemania. Corner cometido por Irene Paredes.

Icono5'

Remate parado por bajo a la izquierda. Alexia Putellas (España) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mariona Caldentey con un centro al área.

Icono5'

Remate fallado por Esther González (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono1'

Falta de Clàudia Pina (España).

Icono1'

Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Vicky López

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Mariona Caldentey

Delantero

Esther González

Delantero

Clàudia Pina

Delantero

Christian Wück

4-2-3-1

Alineación

Ann-Katrin Berger

portero

Giulia Gwinn

defensa

Janina Minge

defensa

Rebecca Knaak

defensa

Franziska Kett

defensa

Elisa Senss

centrocampista

Sjoeke Nüsken

centrocampista

Selina Cerci

centrocampista

Jule Brand

centrocampista

Klara Bühl

centrocampista

Nicole Anyomi

Delantero

Estadísticas

57,7%

GER

ESP

42,3%

GER

GER

1 Goles 0
4 Remates a puerta 2
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
11 Asistencias 4
6 Faltas cometidas 9

