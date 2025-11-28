Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Nations League Femenina Final V28/11 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu

Escudo Germany Women

Alemania

20:30h.

0

-

0

España

Escudo Spain Women

Min. 3

[ALTERNATIVE TEXT]

GER

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Liga de Naciones | Final

Directo | Alemania - España

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15

Icono2'

Remate parado. Klara Bühl (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono1'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Selina Cerci (Alemania).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Christian Wück

4-2-3-1

Alineación

Ann-Katrin Berger

portero

Giulia Gwinn

defensa

Janina Minge

defensa

Rebecca Knaak

defensa

Franziska Kett

defensa

Elisa Senss

centrocampista

Sjoeke Nüsken

centrocampista

Selina Cerci

centrocampista

Jule Brand

centrocampista

Klara Bühl

centrocampista

Nicole Anyomi

Delantero

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Clàudia Pina

Delantero

Esther González

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Estadísticas

34,5%

ESP

GER

65,5%

ESP

ESP

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 0

Directo | Alemania - España