Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escudo Real Madrid

Real Madrid

19:00h.

29

-

26

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Supercopa ACB

Directo | Real Madrid - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:47

Icono29 - 26

Bomba de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono29 - 26

Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono29 - 24

El balón sale fuera.

Icono29 - 24

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.

Icono29 - 24

Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]

Icono27 - 24

Inicio del segundo cuarto

Icono27 - 24

Fin del primer cuarto

Icono27 - 24

Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple

Icono27 - 24

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple

Icono27 - 24

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono27 - 24

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono27 - 22

Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

Icono26 - 22

1ª falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono26 - 22

Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea

Icono24 - 22

Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono24 - 21

Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono24 - 20

1ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.

Icono24 - 20

Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque

Icono24 - 20

Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque

Icono22 - 20

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.

Icono22 - 20

David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono22 - 20

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono22 - 18

Canasta de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

Icono20 - 18

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote

Icono20 - 18

1ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono20 - 18

Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Usman Garuba

Icono20 - 16

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono20 - 16

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono20 - 14

El balón sale fuera.

Icono20 - 14

Tiempo de posesión agotado

Icono20 - 14

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple

Icono20 - 14

Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

Icono19 - 14

1ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono19 - 14

Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Neal Sako

Icono17 - 14

Rebote ofensivo de Trey Lyles [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono17 - 14

Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu

Icono17 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre

Icono16 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono15 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono14 - 12

1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.

Icono14 - 12

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono14 - 10

Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares

Icono11 - 10

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

Icono11 - 10

Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]

Icono9 - 10

Rebote ofensivo de Gabriel Deck [Real Madrid] tras fallar su propio triple

Icono9 - 10

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.

Icono9 - 10

Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono9 - 10

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

Icono9 - 10

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono7 - 10

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

Icono7 - 10

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

Icono7 - 10

Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers

Icono7 - 10

Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

Icono5 - 10

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono5 - 8

Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla

Icono5 - 8

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono5 - 8

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 5

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono3 - 5

Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono3 - 2

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono3 - 2

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mario Hezonja coge el rebote

Icono3 - 2

1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono3 - 2

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Alberto Abalde

Icono3 - 2

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono3 - 0

Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

RMC

RMC

VAL

VAL

Tiros de 3

50.0%

50.0%

Tiros de 2

50.0%

50.0%

Tiros libres

71.4%

28.6%

Rebotes

58.8%

41.2%

T. LylesRMC6
Kameron TaylorVAL5
Sergio de LarreaVAL5
David KramerRMC5
Mario HezonjaRMC5
Darius ThompsonVAL1
Jaime Pradilla GayánVAL1
Sergio de LarreaVAL1
Andres Rafael Feliz SaritaRMC1
Walter Samuel TavaresRMC1
Alberto AbaldeRMC1
Mario HezonjaRMC1
Sergio de LarreaVAL1
Neal SakoVAL1
Darius ThompsonVAL1
Gabriel DeckRMC1
T. LylesRMC1
Alberto AbaldeRMC0
Darius ThompsonVAL0
Xabier López-ArosteguiVAL0
Jaime Pradilla GayánVAL2
Gabriel DeckRMC2
Nate ReuversVAL2
Mario HezonjaRMC2
Alberto AbaldeRMC1

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Directo | Real Madrid - Valencia

Directo | Real Madrid - Valencia