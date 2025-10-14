De vigilante de seguridad a héroe salvavidas en el puerto de Alicante Alberto no dudó en arriesgarse para rescatar a una mujer que flotaba inconsciente en el agua, una valiente actuación que ha sido aplaudida por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional

Alberto señala el punto del puerto en el que rescató a la mujer.

Adrián Mazón Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 07:14

Lo que venía a ser una noche cualquiera en el puerto de Alicante, cambió por completo al recibir un aviso que desató los nervios en su garita. Un usuario de los pantalanes alertó a un vigilante de seguridad sobre un cuerpo flotando en el agua del Muelle 8 del puerto de Alicante.

Ese vigilante era Alberto Jusdado, un joven que encontró en este oficio su forma de servir a la sociedad y que aquella noche, durante la madrugada del 4 de septiembre, se convirtió en protagonista de un rescate heroico.

Este joven, nada más escuchar el aviso, corrió hacia el lugar y, al confirmar que se trataba de una mujer ahogada -«solo veía su nuca», recuerda de aquel mal trago-, regresó corriendo a la garita a por el 'walkie' para avisar, así, al resto de compañeros del servicio.

Punto del puerto de Alicante donde hallaron a la mujer. MIRIAM GIL ALBERT | VÍDEO: CNP

Mientras dos viandantes se lanzaban al agua en un intento desesperado por ayudar, el peso de la víctima les impidió sacarla. Entonces Alberto, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. «Como pude», recuerda, logró acercar a la mujer hasta las escaleras del muelle, donde, con la ayuda de su compañero, consiguieron ponerla en tierra firme y comenzar con la reanimación cardiopulmonar (RCP).

En ese momento llegaron los agentes de la Policía Nacional de Alicante junto a los de la Policía Portuaria, que continuaron con las maniobras de reanimación hasta el atraque de los servicios sanitarios. Así se determinó que la mujer había permanecido aproximadamente cinco minutos en posición boca abajo en el mar y sin movimiento.

Una vida dedicada a proteger

Alberto nació en Madrid pero se mudó a Alicante, junto a su familia, durante su infancia. A los 20 años decidió convertirse en vigilante de seguridad. «Era una oportunidad de tener un oficio», relata a preguntas de TodoAlicante, emocionado todavía por el rescate de aquella noche.

Ampliar Alberto, el vigilante de seguridad. MIRIAM GIL ALBERT

Han sido muchas las intervenciones que ha vivido en primera persona a través de su trabajo como vigilante de seguridad. Asegura que en el puerto de Alicante no siempre fáciles. «Hay gente que no nos respeta, nuestra imagen está muy denigrada porque no nos ven como un cuerpo oficial, pese a que somos en muchas ocasiones la primera línea de contención».

Reconocimiento a un gesto valiente

Su actuación no ha pasado desapercibida. Compañeros, jefes y amigos le han felicitado. Incluso la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional se ha puesto en contacto con él para agradecerle la valentía. «Me siento muy gratificado a nivel profesional por haber ayudado a que la persona sobreviviera», confiesa emocionado.

Así se lo han hecho saber, pues «la coordinación efectiva con su compañero, para dar cumplimiento al protocolo PAS, y la colaboración con los cuerpos de Policía y los servicios sanitarios fueron claves para lograr salvar la vida de esa mujer», reza el correo que ha recibido desde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.