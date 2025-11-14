Un preso trata de apuñalar a otro con un objeto punzante «casero» en un módulo conflictivo de la cárcel de Villena En la misma semana volvió a provocar un segundo incidente al aporrear la cabina de los funcionarios exigiendo su medicación y tuvo que ser reducido

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:21 | Actualizado 10:29h. Comenta Compartir

Nuevo incidente en la cárcel de Villena. Un preso conflictivo ha protagonizado dos altercados de gravedad en menos de una semana. Según informan fuentes penitenciarias, los hechos ocurrieron en uno de los módulos «más conflictivos» de la prisión alicantina, donde el reo protagonizó dos ataques en solo una semana.

El primero de ellos sucedió la pasada semana, cuando el interno trató de apuñalar a otro del mismo módulo con un «objeto punzante casero». La rápida intervención de funcionarios y otros internos del propio módulo frustraron el apuñalamiento, según detallan desde el sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar.

Fuentes sindicales indican que tras «semejante acción al interno no se le aplicó ninguna medida restrictiva como suele hacerse ante casos de tal envergadura, como puede ser la aplicación de un régimen más estricto, primer grado, o el traslado a otra prisión, sino que siguió haciendo vida normal en el mismo módulo ante la sorpresa de trabajadores y del resto de internos».

Menos de una semana después de este incidente, el implicado volvió a protagonizar otro suceso violento. Esta vez, y de forma «altiva y agresiva», exigió sus medicinas sin esperar a que la auxiliar de enfermería efectuara el reparto en su módulo. El reo comenzó a golpear, de manera agresiva, la cabina de los funcionarios, negándose a deponer su actitud pese a ser requerido de manera reiterada por los trabajadores.

Finalmente, los funcionarios tuvieron que emplearse a fondo para poder reducirlo y así poder aislarlo del resto de internos ante el temor de que pudiera volver a repetir otro acto violento contra sus compañeros. Los trabajadores del centro penintenciario esperan que el centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «adopten alguna medida y envíen un mensaje claro ante conductas de este tipo tanto para el interno protagonista de los hechos como para el resto de presos de la prisión alicantina«.