Preocupante tendencia al alza en los delitos sexuales registrados en Alicante en los últimos siete años En 2024 casi 50 menores fueron condenados por actos ilícitos de esta índole, el doble que en 2017, mientras que el número de mayores de 18 años asciende hasta los 178 implicados

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Los delitos sexuales registrados en Alicante experimentan una importante tendencia al alza en los últimos siete años, según los últimos datos de la Estadística de Condenados elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024.

El caso es especialmente preocupante en menores, entre los que se computaron 53 delitos sexuales en 2024 en Alicante, siendo 48 los jóvenes condenados por los ilícitos de esta índole. La cifra suma casi el doble que hace siete años, cuando se anotaron 25 condenados.

El número de menores condenados por delitos sexuales es el más elevado desde el 2017, fecha en la que el INE empezó a registrar este tipo de ilícitos en la estadística. Los datos del año pasado superan así los del 2019 y se sitúa como el año con más menores condenados por delitos sexuales. Debido al elevado número de este tipo de acciones delictivas la justicia ha adoptado más de 110 medidas en cuanto a menores se refiere.

Caso similar es el que se registra en adultos. En el 2024 se tuvo conocimiento de 257 delitos sexuales en la provincia de Alicante cometidos por mayores de edad, por los 139 anotados hace siete años. Se trata de la cifra más elevada desde el 2017, registrando en el 2024 36 casos más que en el 2023 y superando por segundo año consecutivo los 200 delitos de este tipo.

Así, según el Registro Central de Penados, hasta 178 adultos fueron condenados por delitos sexuales en el 2024, de nuevo la cifra más alta desde que hay datos en el INE. Son 63 procesados más que hace siete años y el número de penas adoptadas por la justicia ascendió en el 2024 hasta las 876.

Alicante en el ranking nacional

Alicante es la quinta provincia de España con mayor número de delitos sexuales entre adultos. Con 257 casos, figura por detrás de Bizkaia, Valencia, Barcelona y Madrid, en ese orden. La última casi rozó los 1.000 actos ilícitos de este tipo registrados en el 2024.

El caso de los menores de nuevo es más preocupante y es la tercera provincia con más casos, superada tan solo por Barcelona y Badajoz. Alicante acumuló más casos de delitos sexuales entre jóvenes de menos de 18 años que Madrid o Valencia.