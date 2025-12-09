La Policía Nacional evita un timo de película en Alicante: trata de estafar 400.000 euros «multiplicando» billetes al lavarlos con productos químicos Se trata de la estafa 'washwash', en el que se engaña a la víctima con la promesa de multiplicar dinero tras aplicar una serie de productos a papeles tintados de negro junto con billetes auténticos | El detenido utilizó como señuelo la compra de unos locales por más de un millón de euros

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 10:20 | Actualizado 10:32h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha evitado en Alicante un timo propio de las películas, en el que el presunto estafador estuvo a punto de consumar el delito y hacerse con 400.000 euros al engañar a la víctima con la promesa de multiplicar el efectivo. Así, mediante la técnica 'washwash', el detenido, un hombre de 58 años de nacionalidad nigeriana, prometió que podía multiplicar los billetes, convirtiendo unos papeles tintados de negro en auténticos, según informan fuentes de la investigación.

El estafador trató de comprarle unos locales comerciales a la víctima, a quien ofreció más de un millón de euros por ellos. Sin embargo, a la hora de pagar le contó un «secreto familiar». El sospechoso le enseñó como multiplicaba dinero mediante una serie de químicos y papeletas negras a raíz de varios billetes originales. Tras la demostración volvieron a quedar, esta vez en un piso en obras, donde haría entrega del dinero para su posterior manipulación. Fue entonces donde los agentes cazaron al estafador, evitando la consumación del timo.

La investigación arrancó tras la denuncia del afectado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante. Allí se personó el propietario de varios locales comerciales en la ciudad, quien sospechaba que estaba siendo víctima de una estafa. Esta persona aseguró que una persona había contactado con él a través de un inquilino suyo para comprar estos locales, llegando a ofrecerle un millón de euros.

El propietario de los locales solicitó al comprador una fiabilidad sobre el dinero, pero este le aseguró que lo tenía en Suiza y que podría traerlo sin problema, quedando de nuevo más tarde. En esta nueva cita, el comprador le contactó para que le recogiera y así poder ir a un lugar seguro para mostrárselo, por lo que la víctima le llevó mediante su vehículo a su domicilio particular.

Allí el presunto estafador le reveló «su secreto familiar», que consistía en multiplicar billetes legales mediante químicos, aplicándole unos líquidos a los billetes tintados para hacerlos auténticos. Tras contárselo, el sospechoso sacó los productos de una mochila, así como un pliego de papel de plata doblado. Allí metió dos billetes de cincuenta euros que le prestó la víctima. Tras juntarlos con los tintados lo metió tood en un plato y le aplicó los líquidos reactivos, apareciendo «lavados» los billetes y triplicando la cantidad real.

Tras esta demostración y bajo la premisa de que si revelaba el secreto no se cerraría la operación, le solicitó 400.000 euros en billetes de 50, 100, 200 y 500 euros para transformarlos en 1,1 millones de euros, por lo que dejaron en la vivienda del perjudicado todos los útiles empleados. La víctima manifestó que necesitaba tiempo para reunir el dinero, por lo que acordaron otra nueva cita. Sin embargo, el vendedor comenzó a sospechar que pudiera ser víctima de una estafa, por lo que decidió denunciar lo ocurrido.

Detención del estafador

Tras sus declaraciones en comisaría los agentes confirmaron que se trataba de un timo denominado 'washwash' y decidieron establecer un dispositivo policial en torno a la vivienda donde se realizaría el intercambio. Así, el día de la cita, los agentes detectaron al presunto estafador, quien se aproximaba al lugar tomando numerosas medidas de seguridad.

El individuo accedió al edificio y subió junto con la víctima a una vivienda que esta tenía en la planta superior de su domicilio y que se encontraba en obras. Allí se iba a producir la manipulación de los billetes, pero fue en ese instante cuando los agentes policiales entraron y detuvieron al sospechoso por un presunto delito de estafa.

Junto con el detenido, quien en el momento de ser arrestado, se disponía a efectuar el tratamiento de los billetes tintados, la operación policial realizada, permitió la intervención de los productos y útiles que iban a destinarse a confeccionar la estafa, además de evitarse un delito de estafa de gran magnitud con el consecuente perjuicio económico que le hubiera provocado a la víctima. Tras la práctica de las diligencias todo lo instruido fue puesto en conocimiento de los juzgados de instrucción de Alicante.

El timo 'washwash'

El timo 'washwash' se trata de una estafa sofisticada en la que se engaña a la víctima haciéndole creer que se puede transformar un papel teñido de negro en billetes auténticos, todo mediante un proceso químico. Los estafadores utilizan una historieta convincente, normalmente haciendo alusiones a grandes fortunas en el extranjeros, frecuentemente desde África, y que para sacarlo lo tintan de negro.

Para ganar la confianza, los estafadores realizan una demostración frente a la víctima, aplicando unos productos químicos sobre unas hojas o billetes teñidos y estos parecen «limpiarse» o «transformarse» en dinero real. Tras ello le entregan a la víctima un billete real para que pueda corroborar que es auténtico en el banco, solicítnadole entonces una cantidad elevada de dinero y culminando la estafa cuando se lleva a cabo su posterior lavado, dándole un cambiazo con billetes falsos o simplemente tintados, mientras ellos se quedan con el real.