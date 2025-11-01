Dos detenidos por robar 700 euros en un par de lavanderías exprés de Alicante durante la noche de Halloween La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres de 21 y 31 años por forzar con un destornillador las cajas de ahorro de los locales | En el operativo especial por esta fiesta se han detenido a 19 personas por delitos de robo, violencia de género o tráfico de drogas, entre otras

Óscar Bartual Bardisa y EP Alicante Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a 19 personas en Alicante durante el dispositivo especial de seguridad en Halloween. Destacan dos arrestados de 21 y 31 años de edad por desvalijar dos lavanderías exprés y llevarse 700 euros de la recaudación.

Según informa el cuerpo de seguridad en un comunicado, los individuos, presuntamente, accedieron a ambas lavanderías de autoservicio y forzaron con un gran destornillador las cajas de recaudación, llevándose 700 euros de botín.

Tras el aviso a la Sala 091 y gracias a la rápida actuación de los efectivos policiales, ambos pudieron ser localizados en las inmediaciones ya arrestados. Los detenidos llevaban aún consigo el dinero y los útiles para forzar los cajetines.

En cuanto al resto de detenciones se tratan de motivos relacionados con robos, violencia de género, tráfico de drogas, infracción a la Ley de Extranjería, reclamación judicial, falsedad documental, quebrantamiento, apropiación indebida y robo con fuerza en interior de vehículo., entre otras. La Policía Nacional ha controlado además a 256 personas y 71 vehículos y ha levantado 67 actas por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente y dos por el porte de armas blancas peligrosas.

Igualmente, se llevó a cabo la inspección de siete locales en colaboración conjunta de la Policía Nacional, la Policía Local y la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de la Policía Nacional.

Se trata de un operativo especial llevado a cabo por la Comisaría Provincial de Policía Nacional en las zonas de mayor afluencia de personas, como el Postiguet, El Barrio, la Explanada de España, la Rambla Méndez Núñez y zona centro de Alicante, ha detallado la propia Jefatura en un comunicado.

El dispositivo especial ha contemplado fundamentalmente la actuación de las Unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las restantes Brigadas Operativas y las Comisarías de Distrito Norte y Centro.