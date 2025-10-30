Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti Pese a tener concedida una «estancia» en la ciudad hasta junio de 2026, dejó al menor para que ingresara en un centro tutelado en San Sebastián

Adrián Mazón y Ainhoa de las Heras Alicante | San Sebastián Jueves, 30 de octubre 2025, 13:01

A. G., un hombre de 54 años y nacionalidad argelina, ha sido detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, según ha confirmado TodoAlicante, tras abandonar a su hijo menor de edad en un centro de San Sebastián para que fuera tutelado por la Diputación de Gipuzkoa.

El menor tenía concedida una «estancia por estudios» hasta junio del año que viene en Alicante. Sin embargo, su padre lo había dejado en San Sebastián el pasado mes de mayo para que fuera considerado un menor emigrante no acompañado (mena) e ingresara en el centro Uba de Donosti.

La detención del hombre, reclamado por las autoridades vascas, se practicó el pasado martes 21 de octubre en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, donde tenía previsto tomar un vuelo para huir del país. Ese mismo día había sido citado en la comisaría provincial de la Policía Nacional.

Convirtió a su hijo en un mena

Según las pesquisas practicadas por los policías, adelantadas por El Diario Vasco -del Grupo Vocento-, padre e hijo habían viajado en avión hasta Alicante el pasado mes de mayo. Desde la ciudad partieron a Bilbao en autobús, donde A. G. dejó al chaval con un «amigo», que, a su vez, le trasladó a San Sebastián.

La familia conocía a un menor argelino que estaba en el centro Uba y les había transmitido que allí «se está muy bien». De este modo, tenían «instrucciones» claras sobre «el lugar y la forma en que debía presentarse para ser legalmente acogido y tutelado».

Así, el joven logró entrar en el centro de Uba, donde ha permanecido desde el pasado mes de mayo. Según ha detallado la Delegación del Gobierno Vasco, el progenitor se presentó, junto a una mujer que decía ser la tía del menor, en el hogar el pasado 8 de octubre y preguntó por su hijo.

Desde el centro alertaron a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa, que se encarga de realizar el registro de menas. De inmediato, los agentes se personaron en Uba, pero el hombre ya se había ido.

Otra huida del padre hacia Alicante

Antes de que llegara la Policía al hogar donostiarra, el padre había desaparecido, pero como estaba identificado, han terminado deteniéndole en Alicante, donde residía y estudiaba español, bajo la acusación de un delito de abandono de menor.

Advertido de que debía hacerse cargo de su hijo, A. G. se presentó en San Sebastián el pasado jueves, 23 de octubre, para recoger al chaval. De esta forma, se completó con éxito el reagrupamiento familiar y la tutela por parte de la Administración pública vasca, quedó paralizada.