Detenida una mujer en Orihuela por robar 30.000 euros en ropa y revenderla por internet La Policía Nacional ha descubierto más de mil anuncios publicados en plataformas digitales de segunda mano

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 11:40

Robaba prendas de ropa de la tienda en la que trabajaba y luego las revendía a través de platafomas on line. Así era el 'modus operandi' de una mujer de 50 años que ha sido detendia en Orihuela. La Policía Nacional la acusa de un delito continuado de hurto tras haber estado sustrayendo durante años artículos hasta alcanzar un importe de 29.692 euros.

Los hechos fueron denunciados por los representantes de una empresa de ropa, que descubrieron, tras una investigación interna, que una empleada había estado sustrayendo artículos para venderlos posteriormente a través de dos conocidas plataformas de venta online de ropa y artículos de segunda mano.

Esta investigación, surgió tras la reclamación de una clienta, que pretendía devolver una prenda de ropa que según los ficheros de clientes de la tienda no constaba que hubiese comprado, por lo que realizaron un exhaustivo control de inventario.

Las gestiones realizadas, les llevaron hasta una empleada que llevaba trabajando para la empresa tres años y que habría estado sustrayendo desde entonces prendas de ropa y otros artículos de uno de los almacenes para después venderlo por internet.

De hecho, llegaron a descubrir que las etiquetas de envío de paquetería de los artículos sustraídos que vendía, los imprimía en la propia empresa, así como que, finalmente, consiguieron imágenes de la empleada guardándose una prenda de la tienda en su bolso personal.

Más de 1.000 anuncios online publicados

Tras la denuncia interpuesta, los agentes de policía judicial de la Comisaría de Orihuela encargados del caso, realizaron gestiones en las plataformas de venta online utilizadas por la investigada localizando en una de las plataformas 31 productos anunciados y hasta 208 transacciones realizadas y, en la otra plataforma, un total de 878 anuncios publicados.

En cuanto a los artículos que fueron identificados por las víctimas como propiedad de la empresa y de la que pudieron constatar que habían sido sustraídos, resultaron corresponderse con un total de 255 anuncios publicados por la investigada, remontándose las publicaciones en las plataformas de venta a diciembre del año 2021, siendo esta la misma fecha en la que empezó a trabajar en la tienda.

Así pues, la investigación constató que, desde que la investigada comenzó a trabajar en la empresa afectada, montó una especie de «tienda paralela» en las plataformas de venta de ropa de segunda mano con artículos de conocidas firmas sustraídos en la empresa, constituyendo un delito de hurto continuado al haberse prolongado en el tiempo la misma acción delictiva.

Finalmente, la investigada, fue localizada y detenida como presunta responsable de los hechos denunciados, quien tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesta a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad.