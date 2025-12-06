Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen aérea del incendio. TA

Controlan un incendio forestal en las inmediaciones del embalse de Guadalest

Las llamas se han originado en una zona de pinar

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:30

Los bomberos del consorcio provincial de Alicante trabajan este sábado para extinguir un incendio forestal declarado en las inmediaciones del embalse de Guadalest. El aviso de las llamas se ha recibido poco antes de las 15 horas, y a las 18 horas la situación ya se ha dado por controlada.

Las llamas se han originado en una zona de pinar junto al embalse. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos forestales GVA, vehículo de jefatura de Benidorm, autobomba y nodriza forestal de Benidorm con 8 bomberos.

Además, se ha activado el despacho automático con la incorporación de dos medios aéreos, avión de carga en tierra y helicóptero A-3 de la Generalitat Valenciana, y 3 unidades más de Bomberos forestales GVA. El fuego ha obligado a establecer la Situación 1 según el Plan de Incendios Forestales por afección a bienes de naturaleza no forestal.

