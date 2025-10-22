Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional durante un acto en Alicante. Miriam Gil Albert

Capturan en un municipio de Alicante a dos fugitivos reclamados por la Justicia alemana

Se enfrentan a 10 años de cárcel por delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:21

La Justicia alemana había dictado dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) para capturar a dos presuntos miembros de una banda organizada dedicada a los robos con fuerza en domicilio y a la comisión de estafas mediante el método del 'falso empleado bancario', que habían huido del país tras dejar numerosas víctimas en la ciudad de Bremen en 2013.

Las pesquisas de las autoridades alemanas apuntaban a que los dos prófugos podrían estar afincados en la provincia de Alicante. La Policía Nacional analizó la información recibida, que reveló el escondite de los supuestos delincuentes: San Fulgencio. Una vez detectado el domicilio en el que residían, se estableció un dispositivo que permitió el arresto de los fugitivos en las inmediaciones de la vivienda.

Los agentes los capturaron cuando viajaban a bordo de un vehículo junto a una tercera persona, también arrestada por un delito de desobediencia grave al intentar impedir la detención de los reclamados. Según las Órdenes Europeas de Detención y Entrega, los fugitivos se enfrentan a 10 años de cárcel por delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado.

Hechos cometidos en 2023

Los delitos de los que se les acusa fueron cometidos en el año 2023 en la ciudad alemana de Bremen. Los apresados formaban, presuntamente, parte de una banda organizada dedicada a los robos con fuerza en domicilio y a la comisión de estafas mediante el método del 'falso empleado bancario'.

Este método delictivo consistente en la realización de llamadas telefónicas con el fin de obtener dinero y objetos de valor utilizando la identidad falsa de un supuesto empleado bancario, llegando a estafar a diversas víctimas. La Justicia alemana

Por estos delitos, los detenidos podrían enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en su país. Los fugitivos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

