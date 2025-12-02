Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana
Uno de los bolsos utilizados por el grupo y parte del material sustraído. GC

Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas

Los cuatro investigados bloqueban los campos eléctricos de los arcos de seguridad de los establecimiento para evitar que detectasen los productos sustraídos

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Calpe

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

La Guardia Civil de Calpe ha puesto bajo investigación a cuatro integrantes de una banda por una serie de hurtos en perfumerías y tiendas de cosmética del municipio. El grupo, con antecedentes por delitos similares, actuaba presuntamente usando la llamada 'bolsa de Faraday', un bolso manipulado para inutilizar los arcos de seguridad y sacar mercancía sin activar las alarmas.

Los agentes del Área de Investigación dieron con ellos el 14 de noviembre, en una de las calles con mayor densidad comercial de Calpe. Una mujer, cargada con un bolso de grandes dimensiones, realizaba gestos a un hombre situado junto a un turismo estacionado en una zona de carga y descarga. Cuando este se introdujo en el vehículo, los guardias civiles decidieron intervenir. En el interior viajaban cuatro ocupantes, dos hombres y dos mujeres, de entre 40 y 50 años y nacionalidad rumana, según han confirmado fuentes de la investigación.

El registro del coche confirmó las sospechas. Los uniformados hallaron perfumes de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y varias prendas de ropa. También localizaron dos bolsos modificados: uno con el forro rajado y otro adaptado con láminas de aluminio y cinta adhesiva. Esa estructura artesanal permite bloquear los campos eléctricos de los sistemas antihurto y sacar productos sin que los detectores sonoros se activen.

Más actuaciones de la Guardia Civil en Calpe:

La Guardia Civil apresa a una mujer por estafarle 30.000 euros a la anciana que cuidaba mientras dormía

La Guardia Civil apresa a una mujer por estafarle 30.000 euros a la anciana que cuidaba mientras dormía

Capturado en Calp por robar hasta 30 placas de matrículas extranjeras en una semana

Capturado en Calp por robar hasta 30 placas de matrículas extranjeras en una semana

La Guardia Civil caza en Calpe a dos fugitivos argelinos buscados por homicidio y fuga de prisión

La Guardia Civil caza en Calpe a dos fugitivos argelinos buscados por homicidio y fuga de prisión

Los agentes encargados del caso aclaran que ninguno de los ocupantes pudo justificar la procedencia del material. Las comprobaciones posteriores vincularon los artículos con cinco comercios de Calpe y tasaron el valor de lo recuperado en unos 2.000 euros. Según los investigadores, los productos estaban destinados al mercado negro, donde las fragancias de alta gama y la cosmética premium tienen salida inmediata.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Dénia, mientras los cuatro investigados han quedado en libertad a la espera del juicio rápido. La operación se enmarca en el Plan Comercio Seguro, que refuerza la vigilancia en zonas comerciales en periodos de alta afluencia para prevenir hurtos y robos en establecimientos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  4. 4 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  7. 7 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  8. 8 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  9. 9 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro
  10. 10 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas

Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas