Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas Los cuatro investigados bloqueban los campos eléctricos de los arcos de seguridad de los establecimiento para evitar que detectasen los productos sustraídos

Alejandro Hernández Calpe Martes, 2 de diciembre 2025, 14:05

La Guardia Civil de Calpe ha puesto bajo investigación a cuatro integrantes de una banda por una serie de hurtos en perfumerías y tiendas de cosmética del municipio. El grupo, con antecedentes por delitos similares, actuaba presuntamente usando la llamada 'bolsa de Faraday', un bolso manipulado para inutilizar los arcos de seguridad y sacar mercancía sin activar las alarmas.

Los agentes del Área de Investigación dieron con ellos el 14 de noviembre, en una de las calles con mayor densidad comercial de Calpe. Una mujer, cargada con un bolso de grandes dimensiones, realizaba gestos a un hombre situado junto a un turismo estacionado en una zona de carga y descarga. Cuando este se introdujo en el vehículo, los guardias civiles decidieron intervenir. En el interior viajaban cuatro ocupantes, dos hombres y dos mujeres, de entre 40 y 50 años y nacionalidad rumana, según han confirmado fuentes de la investigación.

El registro del coche confirmó las sospechas. Los uniformados hallaron perfumes de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y varias prendas de ropa. También localizaron dos bolsos modificados: uno con el forro rajado y otro adaptado con láminas de aluminio y cinta adhesiva. Esa estructura artesanal permite bloquear los campos eléctricos de los sistemas antihurto y sacar productos sin que los detectores sonoros se activen.

Los agentes encargados del caso aclaran que ninguno de los ocupantes pudo justificar la procedencia del material. Las comprobaciones posteriores vincularon los artículos con cinco comercios de Calpe y tasaron el valor de lo recuperado en unos 2.000 euros. Según los investigadores, los productos estaban destinados al mercado negro, donde las fragancias de alta gama y la cosmética premium tienen salida inmediata.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Dénia, mientras los cuatro investigados han quedado en libertad a la espera del juicio rápido. La operación se enmarca en el Plan Comercio Seguro, que refuerza la vigilancia en zonas comerciales en periodos de alta afluencia para prevenir hurtos y robos en establecimientos.