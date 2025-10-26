Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imágenes de una cámara de seguridad. GC

Cae una banda dedicada al robo en comercios

Hay siete detenidos en Alicante, Castellón y Málaga

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:29

La Guardia Civil, en la operación 'Cintura', ha detenido a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo en empresas, supermercados y cooperativas para sustraer el dinero, en las localidades de Castellón y Valencia.

Un robo cometido en un supermercado de Betxí (Castellón), fue el origen de la investigación, donde los agentes detectaron un patrón similar en varios robos cometidos en distintos establecimientos pudiendo constatar que los responsables actuaban con un alto grado de especialización.

Para acometer los robos, la organización criminal se desplazaba en vehículos de alta gama registrados a nombre con identidades y matrículas falsas para dificultar su localización. Asimismo, anulaban los sistemas de alarma, inutilizaban las redes de comunicaciones y forzaban los accesos principales con mazas u otras herramientas contundentes de las empresas y establecimientos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Una vez en el interior, sustraían el dinero de las cajas fuertes y cajas registradoras, llevándose también en ocasiones, productos alimenticios, herramientas, linternas y efectos de toda clase. Se ha podido constatar que el dinero sustraído es de 120.000 euros y los daños provocados en las empresas y establecimientos es de 150.000 euros.

Detenidos en varias provincias

Las detenciones se han producido en Vila-real (Castellón), Alicante y Málaga y los robos cometidos en la provincia de Castellón han sido en las localidades de Betxi, Segorbe, Pobla Tornesa, dos en Almassora, dos en Alcalá de Xivert, dos en Vall D'Uixó, Sant Joan de Moró, Benicarló, Altura, Cabanes y Vinarós y Valencia en Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Rafelbunyol, Cheste, El Puig de Santa María y Puzol.

Imágenes de una cámara de seguridad. GC

A los detenidos se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, hurto y falsificación de documento público. La operación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial en Castellón.

