Los 'Bin Laden' de Torrevieja: sin salir de casa y solo pago en efectivo para evitar ser descubiertos La Guardia Civil detiene a una pareja buscada por 49 estafas en alquileres de viviendas ficticias

Los agentes llevan a la pareja de detenidos hasta los calabozos.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

Vivían casi como Bin Laden para evitar ser descubiertos, con todas las precauciones. Una pareja de Torrevieja buscada por la Justicia como presuntos autores de 49 delitos de estafa y 4 delitos de usurpación de estado civil continuaba su actividad delictiva como medio de vida en la localidad alicantina. Pero mantenía un estricto protocolo: utilizaban exclusivamente efectivo, apenas salían de su domicilio y mantenían las persianas constantemente bajadas.

Sin embargo, todas estas medidas no les ha impedido a la Guardia Civil localizarlos y detenerlos. Ambos acumulaban más de 60 señalamientos judiciales en vigor por el alquiler ilícito de viviendas.

Los detenidos respondían a anuncios de personas que buscaban vivienda en alquiler a través de distintas plataformas online. Posteriormente, ofrecían inmuebles inexistentes a precios por debajo del mercado y solicitaban documentación personal a las víctimas.

Con esta información, enviaban contratos falsos y fotografías de supuestos propietarios, que en realidad eran identidades de víctimas anteriores que habían sido suplantadas.

Una vez ganada su confianza, guiaban a las víctimas para que realizaran el pago mediante códigos de retirada de efectivo sin tarjeta generados desde su banca online. Con esos códigos, los estafadores obtenían de inmediato el dinero en cajeros automáticos.

Los agentes identificaron a los presuntos autores: un hombre de 36 años y una mujer de 44, residentes en Torrevieja desde 2022 y relacionados con este tipo de estafas desde, al menos, 2015. La pareja empleaba los datos personales de sus víctimas para contactar con nuevos perjudicados y para dar de alta numerosas líneas telefónicas prepago, llegando a activar hasta seis líneas a nombre de una misma persona en pocos días.

Consejos para evitar estafas inmobiliarias La Guardia Civil recuerda algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estafas en alquileres de vivienda:

Verificar la identidad del arrendador solicitando DNI y una nota simple del Registro de la Propiedad.

No realizar pagos por adelantado sin contrato firmado y verificado.

Utilizar plataformas de pago seguras.

Desconfiar de precios demasiado bajos o «chollos».

Realizar una visita presencial siempre que sea posible.

Los dos detenidos sumaban 62 señalamientos judiciales, entre ellos 41 órdenes de búsqueda, detención y personación, 3 órdenes de detención e ingreso en prisión, y numerosas reclamaciones para averiguación de paradero y domicilio, procedentes de juzgados de Alicante, Málaga, Asturias, Cádiz, Murcia, Sevilla, Girona, Barcelona, Valencia, Cantabria, Melilla, Pontevedra, entre otros.

Hasta el momento, se han identificado 53 víctimas en las provincias de A Coruña, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Tenerife, Toledo y Valencia.

Además del perjuicio económico, todas las víctimas vieron comprometida su identidad, lo que provocó que recibieran citaciones policiales y judiciales desde múltiples provincias.

En noviembre, una vez localizados los sospechosos en un domicilio de Torrevieja, se practicó una entrada y registro. En la vivienda se intervino material correspondiente a 25 líneas telefónicas diferentes, 5 teléfonos móviles, 2 tabletas electrónicas, ropa utilizada en la comisión de los hechos y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva. También se localizaron 20 gramos de marihuana y restos recientes de consumo de cocaína.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que decretó el ingreso en prisión de ambos.