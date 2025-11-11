Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de un avión de Vueling. Shootori

Un avión con destino Alicante regresa a Tenerife minutos después de despegar debido a un pasajero conflictivo

La tripulación alertó a los controladores de este problema y volvieron al aeropuerto de Tenerife Norte instantes después de emprender el vuelo

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:06

Un avión con destino al aeropuerto de Alicante-Elche desde Tenerife Norte no pudo completar previsto este lunes por la tarde. La presencia de un pasajero conflictivo obligó a la aerolónea a regresar a la terminal canaria minutos después del despegue.

Así lo informan los controladores aéreos en su cuenta de 'X'. El vuelo afectado fue el VLG9ZT, de Vueling, con salida 19.55 horas y llegada antes de medianoche a Alicante, que no pudo completar su trayecto. El avión regresó al aeropuerto de Tenerife Norte pocos minutos después del despegue, estando en el aire poco más de media hora.

Según informan los controladores aéreos, fue la propia tripulación de Vueling la que comunicó a la torre de control la necesidad de regresar al llevar a bordo a «un pasajero conflictivo». Desde la torre «les recortamos la aproximación en lo posible», según detallan.

Del mismo modo los controladores activaron el protocolo pertinente en este tipo de caso, coordinando la llegada con las fuerzas de seguridad, que detuvieron al pasajero que interrumpió el vuelo una vez aterrizó el avión que partía hacia Alicante.

Rutas de Vueling

Esta ruta entre Alicante y Tenerife Norte es una de las conexiones asumidas y potenciadas por Vueling en el aeropuerto de Alicante-Elche tras la renuncia de Ryanair a operarla. El aumento de las tasas de Aena y la guerra abierta que mantienen con la gestora aeroportuaria ha hecho que otras aerolíneas, como es el caso de Vueling, asuman las competencias y refuercen enlaces como esta ruta canaria o la de Santiago de Compostela.

