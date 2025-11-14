Los agresores de la brutal paliza a un joven en el exterior de una discoteca de la Albufereta quedan en libertad provisional El juez libera a los tres investigados por dejar inconsciente a un chico de 18 años, que pasó seis días en la UCI

Adrián Mazón Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:12h.

El caso de la brutal agresión en el exterior de una discoteca de la zona de la Albufereta, que conmocionó a Alicante el pasado mes de octubre, ha dado un importante giro. El juzgado instructor ha decretado la libertad provisional para los tres jóvenes investigados.

Estos, con edades entre los 18 y 20 años, fueron encarcelados desde el 16 de octubre por su presunta participación en la paliza que dejó a un chico de 18 años inconsciente en plena calle. La decisión llega después de que varios testigos ampliaran su declaración, según ha confirmado Europa Press.

Los tres investigados abandonan así la prisión tras casi un mes, aunque seguirán sometidos al proceso judicial. El juez ha impuesto una orden de alejamiento para proteger a la víctima y se encuentra a la espera de un informe médico determinante que evaluará el alcance final de las lesiones.

Mientras tanto, un cuarto implicado -menor de edad- permanece en libertad vigilada, investigado también por un delito de lesiones.

Una noche que terminó en tragedia

La brutal paliza que dejó a un joven de 18 años en la UCI ocurrió de madrugada, cuando la víctima regresaba a casa con unos amigos tras una noche en esta discoteca de la Albufereta. Se toparon con una chica llorando en una calle cercana y se acercaron a preguntarle si necesitaba ayuda.

Fue entonces cuando apareció su pareja, que, al parecer, les recriminó la conversación en tono agresivo. En cuestión de segundos, varios amigos del presunto agresor se sumaron al enfrentamiento.

La situación estalló. Uno de los detenidos, según explicaron fuentes policiales, habría propinado un «fuerte golpe» en la cara a uno de los acompañantes. Otro habría asestado cinco puñetazos al joven de 18 años y un tercero lo habría empujado con tal violencia que cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo y quedando inconsciente. Los presuntos agresores huyeron antes de que llegara la Policía.

Seis días en la UCI por una fractura craneal

La víctima, el joven de 18 años, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Alicante con lesiones craneoencefálicas graves, incluida una fractura de cráneo. Pasó seis días en la UCI. Su familia solicitó ayuda por redes sociales para dar con los agresores.

La causa sigue abierta

Pese a la libertad provisional, los jóvenes continúan investigados. Las nuevas pruebas y el informe médico pendiente serán claves para determinar responsabilidades y reconstruir con exactitud lo que ocurrió aquella noche.