Aduanas intercepta en Alicante 12 toneladas de gases de efecto invernadero procedentes de Francia El cargamento tenía como destino final Kenia, pero nunca llegó y descargaron en una nave del sur de Alicante | Los agentes han detenido a tres personas, uno de ellos el conductor, por deltios de contrabando

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 14:08 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

Los agentes de Aduanas han frustrado el contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero procedentes de un cargamento de Francia. La Agencia Tributaria siguió el rastro de un camión que entró en España por La Junquera y lo siguió hasta el sur de la provincia de Alicante, donde descargó este envío que, supuestamente, debería haber llegado a Kénia.

Según informan desde el equipo de Vigilancia Aduanera son tres personas las detenidas e investigan la existencia de una red criminal dedicada al contrabando de gases fluorados en el sur de la provincia de Alicante. La organización, según indican, estaría formada tanto por ciudadanos ucranianos como por españoles.

La actuación tuvo lugar el pasado 17 de octubre cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, a partir de información recibida de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), localizaron dicho camión procedente de Francia. Tras seguirlo, el vehículo continuó hasta la provincia de Alicante, deteniéndose en un campamento de camiones en Albatera.

Allí, los investigadores se dieron cuenta de que dos individuos en un coche se pusieron en contacto con el conductor del transporte pesado, ejerciendo de guía y acompañantes hasta una nave industrial ubicada en San Isidro, donde comenzaron a descargar bombonas con gas refrigerante con la finalidad de ser almacenadas y, posteriormente, distribuidas mediante furgonetas de alquiler.

Así, Aduanas constató que los clientes finales de las botellas remitían su ubicación al teléfono móvil de uno de los tres detenidos. En total se incautaron 12 toneladas de gases de efecto invernadero cuyo valor asciende hasta los 413.000 euros.

Los responsables habían declarado para el contenedor que transportaba dichos gases una exportación desde el puerto francés de Calais con destino final a Kenia. Sin embargo, al no realizarse esta exportación y ser descargada la mercancía en Alicante se produjo un delito de contrabando.

Los agentes detuvieron al conductor del camión y a las dos personas que estaban descargando las botellas y han remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. La investigación, realizada por las unidades operativas de Cataluña, Valencia y Alicante, sigue abierta y no descartan más detenciones.

Temas

Gas