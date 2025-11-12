Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Retenciones de circulación provocadas por el accidente. DGT

Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante

El siniestro ha tenido lugar a la altura de Elche

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Elche está provocando importantes retenciones en una de las principales carreteras de la provincia de Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su cuenta de X.

El siniestro provoca en estos momentos retenciones de hasta dos kilómetros en dirección Alicante, por lo que se recomienda a los conductores que eviten esta vía para no congestionar más la circulación.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

