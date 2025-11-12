Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante El siniestro ha tenido lugar a la altura de Elche

Todo Alicante Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:19

Un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Elche está provocando importantes retenciones en una de las principales carreteras de la provincia de Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su cuenta de X.

📢🔴Un accidente dificulta en Alicante, la A-7 a la altura de Elche.



➡️Hacia la capital alicantina.

➡️Provoca retenciones de 2 km. pic.twitter.com/AaREzegSlZ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 12, 2025

El siniestro provoca en estos momentos retenciones de hasta dos kilómetros en dirección Alicante, por lo que se recomienda a los conductores que eviten esta vía para no congestionar más la circulación.

