Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
El siniestro ha tenido lugar a la altura de Elche
Alicante
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:19
Un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Elche está provocando importantes retenciones en una de las principales carreteras de la provincia de Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su cuenta de X.
📢🔴Un accidente dificulta en Alicante, la A-7 a la altura de Elche.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 12, 2025
➡️Hacia la capital alicantina.
➡️Provoca retenciones de 2 km. pic.twitter.com/AaREzegSlZ
El siniestro provoca en estos momentos retenciones de hasta dos kilómetros en dirección Alicante, por lo que se recomienda a los conductores que eviten esta vía para no congestionar más la circulación.
En actualización
