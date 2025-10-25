Palacete del siglo XIX busca marqués para vivir

La cotorra Sábado, 25 de octubre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Miles de alicantinos escanean a diario las webs de venta de pisos en Alicante provincia en busca de una vivienda que esté a la altura sus posibilidades para abrir una nueva etapa en su vida, algo realmente complicado. La oferta no supera a la demanda, pese a que la construcción está en máximos históricos en la provincia de Alicante, incluso más allá de la crisis del ladrillo de 2008. Hasta ahora, punto álgido del negocio.

Entre las, también, miles de ofertas presentes hay auténticas joyas. Unas, por su ubicación; otras, por su historia. Buceando esta cotorra se ha encontrado con una auténtica maravilla: una palacete del siglo XIX en la que vivir, casi literalmente, como un marqués.

Está ubicada en Callosa de Segura, una localidad de la Vega Baja que creció en el siglo XIX gracias a la pujanza de la agricultura, especialmente en el sector del cáñamo. Los terratenientes quisieron exhibir su nueva riqueza con la construcción de enormes casas-palacio como las de la aristocracia.

Ahora, casi dos siglos después, mantienen su esplendor. Aunque los gastos, o las circunstancias de la vida, las hacen disponibles en el mercado.

La vivienda, cuenta el vendedor, se distribuye en 12 habitaciones y 9 baños, «combinando la amplitud señorial con la funcionalidad moderna, incluyendo un ascensor privado». La decoración interior, «de un señorial carácter, presenta techos altos, yeserías, suelos hidráulicos y detalles que evocan su distinguido linaje».

¿El precio? Hay que preguntar a los vendedores. Para quien pueda, se asegura una vida de lujo al estilo del siglo XIX y disponer de un trozo de la historia de Alicante.

«Vox, ¿dígame? Pregunto por Podemos»

Una de las cosas más curiosas que suceden en el Ayuntamiento de Alicante es el tránsito entre los grupos políticos. Unos se marchan, como Ciudadanos, y otros llegan, como Vox. Y otros se estiran o menguan, como Podemos, que por lo menos mantiene un representante: Manolo Copé, en alianza con Esquerra Unida.

Esto obliga también a cambios en las dependencias municipales. Los grupos políticos cambian según su representación en el pleno. Lo que no cambia son las infraestructuras municipales, incluidas las líneas telefónicas.

Esto ocurre con el grupo municipal Vox, que mantiene el teléfono de Podemos, del que ha heredado despachos. No son pocos los que llaman creyendo que hablan con lo de Pablo Iglesias Turión y se encuentran con una educada, pero sorprendente, respuesta: «Vox, ¿dígame?».