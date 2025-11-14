Las cinco noticias más destacadas de este viernes 14 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

Todo Alicante Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 14 de noviembre.

1 El Supremo avala el proyecto de un amarre para megayates en el Puerto de Alicante

El Tribunal Supremo permite a la Autoridad Portuaria de Alicante continuar con el proyecto de la nueva marina deportiva entre los muelles 10 y 14 del dique de Levante, que incluye un amarre para megayates, además de un complejo de ocio en los mismos terrenos que ahora ocupa Marmarela. El Alto Tribunal ha estimado a trámite el recurso de casación presentada por el organismo dirigido por Luis Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anulaba la Modificación Puntual nº 5 del Plan Especial del Puerto. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Coches capaces de hacer snorkel y rescates en inundaciones se incorporan a la Policía Local de Alicante

Nuevos todoterreno preparados para emergencias, una oficina móvil de atención y varios turismos se han incorporado este viernes a la Policía Local de Alicante. El Ayuntamiento ha presentado once unidades que refuerzan la flota municipal con vehículos capaces de actuar en inundaciones y situaciones de riesgo. .Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La avenida de la Constitución de Alicante estrenará sombrajes en verano de 2026

La avenida de la Constitución continúa como punta de lanza de la revitalización del centro tradicional de Alicante. La calle, recientemente peatonalizada, contará con zonas de sombra a partir de 2026 para mejorar el confort climático durante el verano. La medida, incluida en la quinta modificación de crédito del presupuesto de 2025, responde a las demandas de vecinos y comerciantes, que llevan tiempo reclamando soluciones para hacer más agradable el paso por esta arteria del centro, sobre todo en los meses más calurosos del año. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Muere al caérsele encima del coche una palmera en Torrevieja

Dramático accidente de tráfico ocurrido este viernes por la tarde en Torrevieja cuando un joven de 22 años ha perdido la vida al caérsele encima del coche en el que estaba una palmera. Los hechos han ocurrido sobre las 18 horas en la CV-905, enfrente del Carrefour de la localidad salinera. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alicante amanece con una 'lluvia de sangre': así se ve la nube de polvo rojo que lo impregna todo

La ciudad y la provincia de Alicante han amanecido este viernes con una 'lluvia de sangre' producida por nube de polvo rojo de origen sahariano, que oculta el sol con una impresión de neblina. El episodio se ha notado en las calles y, sobre todo, en los coches, cubiertos con una capa de arena. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.