Ayuso y Carlos Alcaraz calientan el ranking de los famosos más deseados en Alicante Un estudio de Diversual releva las celebridades, de todos los ámbitos, más fantaseadas de la provincia

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Alicante se pone al rojo vivo cuando piensa en Isabel Díaz Ayuso o Carlos Alcaraz, sus 'crushes'. Así lo desvela en nuevo estudio de Diversual, la firma alicantina especializada en salud sexual, que ha analizado con lupa los deseos más inconfesables de los españoles en 2025.

El informe, elaborado por las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes con más de 5.000 encuestas, ha desvelado quiénes son los famosos más deseados de la provincia y también quién levanta más pasiones en la provincia.

La gran sorpresa llega desde Alicante con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el mejor tenista del mundo se coronan como los rostros que más hacen fantasear a los alicantinos. Ella, desde la política, y él, desde las pistas, demuestran que el deseo no entiende de ideologías ni de deportes.

Ambos se cuelan en el imaginario erótico local como los grandes favoritos del ranking 2025, junto a otros famosos con los que también fantasean los alicantinos.

Así, en el ámbito de la política, la provincia de Alicante tiene como 'crush' a Albert Rivera -ex de Ciudadanos- y a Isabel Díaz Ayuso; mientras que el deportista más deseado es Carlos Alcaraz junto a la futbolista Alexia Putellas.

En el ámbito de la cultura, el cine y la televisión, los habitantes de la provincia de Alicante desean al actor Miguel Ángel Silvestre y a la actriz Ana de Armas; y en cuanto a periodistas, a David Broncano y Cristina Pedroche.

Sesión de BDSM con famosos

Otro de los apartados del estudio revela también, a nivel nacional, con qué famoso tendrían una sesión de BDSM, donde los españoles responden con nombres muy concretos, como Isabel Díaz Ayuso como figura dominante, seguida de Miguel Ángel Silvestre y Cristina Pedroche.

«El deseo habla de quiénes somos, qué nos atrae y cómo construimos nuestras fantasías. Este estudio no solo revela preferencias sexuales, sino también cómo influyen el poder, la notoriedad y el carisma en nuestra vida íntima», explica Bárbara Montes, sexóloga de Diversual.