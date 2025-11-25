Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Médico y paciente en la Unidad del Sueño del Hospital de Sant Joan d'Alacant. Shootori

Sanidad reclama un 15% más de plazas MIR en pleno auge de jubilaciones anticipadas en Alicante

El Colegio de Médicos de Alicante alerta de que la «sobrecarga asistencial y la falta de planificación» están empujando a numerosos profesionales a adelantar su retiro

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:29

La sanidad pública atraviesa un momento delicado que podría convertirse en una auténtica tormenta perfecta. A la escasez de médicos en varias especialidades y la fuga de profesionales jóvenes hacia otros países en busca de mejores condiciones laborales, se suma un fenómeno en pleno crecimiento: el aumento de las jubilaciones anticipadas.

Una encuesta del Sindicato Médico CESM realizada en 2019 señalaba que casi el 14% de los facultativos mayores de 55 años planeaba retirarse antes de tiempo. Seis años después, y con una pandemia de por medio, esa cifra se ha disparado en la provincia de Alicante.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) confirman que sus servicios jurídicos han registrado este año un incremento notable de consultas relacionadas con la jubilación anticipada. Su presidente, el Dr. Hermann Schwarz, apunta a un motivo principal: el agotamiento. «La sobrecarga asistencial y la falta de planificación están empujando a muchos compañeros a adelantar su salida», lamenta Schwarz.

El COMA confirma que sus servicios jurídicos han registrado este año un incremento notable de consultas relacionadas con la jubilación anticipada

Ante este escenario, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha pedido al Gobierno central que flexibilice los criterios de acreditación de las unidades docentes para permitir que la Comunitat Valenciana incremente hasta un 15% las plazas de MIR (Médico Interno Residente). «La solución depende exclusivamente del Gobierno. Ahora corresponde al Ministerio dar una respuesta definitiva», afirma el máximo responsable de la Sanidad valenciana.

Gómez defiende además que las comunidades dispongan de un sistema de acreditación abierto de forma permanente, que permita presentar solicitudes en función de la demanda asistencial y de la capacidad formadora disponible.

La jubilación médica, en detalle

Los médicos del sistema público pueden anticipar su jubilación hasta dos años respecto a la edad legal siempre que hayan cotizado al menos 35 años. Con 38 años y tres meses cotizados, es posible jubilarse a los 65 —o anticipar a los 63—, mientras que quienes no alcanzan ese nivel deben esperar a los 66.

Un informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, 'Jubilación anticipada del médico en 2025', advierte de que adelantar el retiro implica recortes económicos del 13% al 21% para quienes se jubilan 24 meses antes.

El documento destaca, asimismo, varias desigualdades que impactan especialmente en el colectivo, entre ellas las guardias. Estas horas extra, obligatorias y sistemáticas, no computan como tiempo trabajado porque su retribución supera el tope de cotización. Así, un médico que haya realizado guardias durante 30 años podría acumular, en términos reales, más de 40 años de jornada laboral sin que dicho esfuerzo se refleje en su futura pensión.

Por este motivo, el informe aboga por declarar la medicina como profesión de riesgo, al igual que ocurre con bomberos o policías, lo que permitiría habilitar jubilaciones entre los 60 y 67 años sin penalizaciones tan severas.

Te puede interesar

