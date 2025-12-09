Más de la mitad de los MIR de Alicante sufren desgaste profesional: urgencias y cirujanos los más afectados Cuatro de cada diez recurren a ansiolíticos, alcohol u otras sustancias para afrontar el problema, que se acrecienta entre las mujeres

Pau Sellés Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Insomnio, deterioro de los vínculos familiares, incapacidad temporal y disminución de la libido. Son algunos de los efectos que tiene el desgaste profesional (conocido en inglés como burnout) entre los médicos en formación. Un estudio elaborado por la Organización Médica Colegial de España refleja que el 54,8% de los MIR en la provincia de Alicante sufre este síndrome, cuatro puntos por encima de la media estatal. Esta realidad hace que alrededor de cuatro de cada diez de estos jóvenes facultativos deban recurrir a ansiolíticos, alcohol u otras sustancias para afrontar el problema.

Los resultados son fruto de una encuesta en la que han participado más de 1.400 facultativos de toda España (263 de la Comunitat), con una edad media de 31 años. De todos ellos, el 94% presenta al menos un síntoma de burnout (agotamiento emocional, despersonalización o baja realización personal), y algo más de la mitad presenta todos los parámetros. «Estas cifras sitúan el fenómeno en niveles críticos y muestran que no es un problema aislado, sino un patrón extendido en todo el colectivo», explican los responsables del estudio.

Las mujeres presentan un 24% más de riesgo de sufrir burnout que los hombres, especialmente en agotamiento emocional

Aunque todas las especialidades muestran prevalencias significativas de este problema, destacan por encima del resto las quirúrgicas y de atención hospitalaria urgente. Aquellos que mayores niveles de estrés presentan son los que ejercen cirugías pediátricas y maxilofaciales respectivamente (100%), seguidos por la especialidad de urología y cirugía plástica (cerca del 75%). En el otro lado del espectro se encuentran las especialidades de salud pública y alergología, por debajo del 25% de los encuestados.

El género es otro de los factores que entra en juego, y es que las mujeres presentan un 24% más de riesgo que los hombres, especialmente en agotamiento emocional. Además, quienes realizan más de cinco guardias mensuales y no libran «adecuadamente» después muestran niveles más altos de burnout. Por su parte, los primeros años de residencia son los más críticos, coincidiendo con menor experiencia y mayor vulnerabilidad.

Reforzar la tutorización

El estudio plantea una serie de medidas clave para frenar el creciente burnout entre los médicos jóvenes. En primer lugar, reclama el cumplimiento efectivo de la normativa laboral, garantizando «límites reales» a las horas semanales y asegurando descansos compensatorios tras las guardias. También propone reforzar la tutorización y la formación durante los primeros años de residencia, ajustando progresivamente las responsabilidades a la experiencia del MIR.

En el ámbito emocional, destaca la necesidad de ampliar el acceso y la confidencialidad del Programa (colegial) de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), así como integrar servicios psicológicos gratuitos en los hospitales docentes y promover programas preventivos de bienestar.

Otro eje central es mejorar la conciliación, con especial atención a las médicas jóvenes y a una distribución equitativa de las cargas asistenciales. Finalmente, el estudio subraya la importancia de reducir las tareas administrativas para liberar tiempo clínico y formativo, contribuyendo así a disminuir el estrés acumulado.