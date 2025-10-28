Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Participantes en la 14º edición de 'Un Hospital de Cuento'. TA

El MARQ acerca la Edad Media a los menores hospitalizados en Alicante

La iniciativa 'Un Hospital de Cuento' aporta material didáctico a los pacientes de la Unidad Pedagógica del centro Dr. Balmis

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 16:31

Llega a su 14º edición 'Un Hospital de Cuento', el proyecto que busca dotar de más recursos didácticos a los menores ingresados en la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH) del Hospital General de Alicante. La iniciativa, que ha arrancado este martes, cuenta con el trabajo conjunto de la Fundación CV MARQ, el propio hospital alicantino y la Fundación ISABIAL.

Desde su implantación en 2011, cerca de 400 niños y niñas han participado en los talleres que tratan de acercar el Museo Arqueológico de Alicante a los menores ingresados en el Hospital. Durante este curso 2025-2026, el material didáctico sobre el que van a trabajar está relacionado con la Edad Media.

El objeto de esta formación son los menores de entre 4 y 14 años de larga estancia hospitalaria que cursan estudios en la UPH alicantina, con la asistencia de profesorado especializado, además de personal técnico y monitores de la Unidad de Didáctica de la Fundación CV MARQ.

'Ciudades de luz' encara su último mes en el Marq con 50.000 visitantes registrados

El MARQ pondrá en marcha seis excavaciones para conocer mejor el pasado

La Fundación CV MARQ ha editado un cuento sobre la última exposición temporal que giraba en torno a los orígenes de Alicante, Ciudades de Luz. Ákra Leuké. Lucentum. Laqant, que se venderá en la tienda del MARQ y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación ISABIAL.

Los dibujos que ilustran este cuento han sido realizados por los menores hospitalizados que participaron en el programa Un Hospital de Cuento durante el curso pasado, dibujos que acompañan los textos de la Unidad de Didáctica de la Fundación CV MARQ

La jornada de apertura del programa ha contado con la participación de Francisco Soriano, gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General; Javier González de Dios, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Doctor Balmis; Jesús Soriano, profesor de la Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH); Paloma Vela, directora científica de ISABIAL; Gema Sala, coordinadora de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club LLumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ y Josep Albert Cortés i Garrido, director gerente de la Fundación MARQ.

