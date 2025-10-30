Los estudiantes de Medicina de Alicante se citan con su futuro: «Buscamos algo de luz para elegir especialidad» Más de 500 futuros facultativos participan en un congreso nacional que les sirve de anticipo para la realidad laboral que se encontrarán al acabar la carrera

El futuro de la medicina en la provincia de Alicante se da cita a partir de este miércoles. Más de 500 facultativos en ciernes participan, hasta el viernes, en un evento consolidado por más de cuarenta ediciones a sus espaldas, y que demuestra la capacidad organizativa del colectivo. Se trata del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM), fruto del trabajo de los estudiantes de 5.º y 6.º del grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández.

Mireia Valiente y Sergio Pacetti pertenecen al comité organizador del evento, del cual forman parte 75 personas. Ambos hablan del gran «valor emocional» que tiene participar en el congreso: «Tenemos un total de ocho mesas redondas con temas muy variados, desde psiquiatría en el ámbito penitenciario hasta oncología infantil, pasando por el abordaje médico en emergencias o catástrofes naturales», explica Sergio.

Además, este año cuentan con 27 talleres, de los cuales seis son completamente nuevos. También hay simposios organizados por patrocinadores, premios y una exposición de paneles científicos. En definitiva, hay una gran variedad de actividades a las que asistir.

Por su parte, Mireia resalta la vertiente online que tiene también el congreso, la cual ha permitido la participación de 20 universidades de 10 países diferentes. «Las conferencias online se imparten en inglés, lo que nos permite aprender de otros hospitales, conocer diferentes formas de trabajo y descubrir cómo se forman los futuros médicos en otros lugares».

Entre los estudiantes que han acudido a la cita se encuentran Alejandro Solaeche y Hugo Guillem, que estos días esperan disipar sus dudas respecto a qué especialidad elegir para realizar el MIR. El primero reconoce que se decanta por Traumatología, mientras que el segundo confía en «encontrar algo de luz» en el congreso para decidirse. Con respecto a las condiciones laborales que encontrarán cuando empiecen a ejercer, Alejandro reconoce que el futuro es algo «opaco» y considera que las condiciones deben cambiar: «La medicina juega un papel muy importante en la sociedad, y nuestras condiciones deberían mirarse al margen de los intereses partidistas».

Otra estudiante que ha acudido al congreso es Manuela Castillo, quien reivindica la necesidad de que los médicos, incluso durante su periodo de formación, reclamen unas mejores condiciones. «La oposición al Estatuto Marco ha evidenciado que los médicos no estamos pidiendo nada sobresaliente, solamente lo justo, igual que el resto de profesiones». Su compañera Yaiza Gutiérrez es de la misma opinión: «Los avances que consigamos ahora serán los que afecten a nuestra generación».

Sindicatos y sociedades científicas también están presentes en el congreso para orientar a los futuros médicos ante el inminente arranque de su carrera laboral. Entre los primeros hay representación del Sindicato Médico CESM-CV, cuyo integrante Diego García explica la labor que realiza la entidad para captar afiliados. «Les ofrecemos la posibilidad de afiliarse de forma gratuita, y además los invitamos a participar en la manifestación del próximo 15 de noviembre en Madrid. El año pasado conseguimos más de 200 nuevas afiliaciones durante el congreso».

García también destaca el alto nivel de concienciación que muestran algunos estudiantes: «Muchos nos manifiestan su preocupación; incluso siendo estudiantes, se muestran activos y comprometidos con las reivindicaciones del sector. El Estatuto Marco afecta directamente a su futuro profesional. A mí, personalmente, ya no me afectará tanto, pero a ellos sí, porque son quienes estarán ejerciendo en los próximos años».

Con el fin de ayudarles a decidir su futuro profesional, la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR) y la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOVAMFIC) han montado stands informativos para atender a los estudiantes. Pablo Sanz, vicesecretario de la primera entidad, puntualiza el gran volumen de egresados que se forman en su especialidad: «Entre el 50 y el 60 % de las plazas MIR ofertadas corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria. Además, queremos transmitir los valores que nos definen y que, a veces, no se perciben con claridad: el humanismo, la técnica y la capacidad de llevar la vanguardia médica directamente al lado del paciente».

También reconoce que muchos estudiantes muestran asombro y cierto desconocimiento de la labor que ejercen los médicos de familia. «No conocen bien todo lo que hacemos. Se sorprenden al descubrir que elaboramos materiales para la consulta sobre cómo abordar la violencia de género, la exclusión social o los determinantes de la salud».

«Los estudiantes no concen bien la especialidad de Medicina de Familia. Se sorprenden al descubrir todo lo que hacemos» Pablo Sanz Vocal de SOVAMFIC

La gran versatilidad que demuestran estos médicos es otro de los aspectos en los que ahonda el representante de SOVAMFIC: «No solo constituimos la base del sistema sanitario, sino también una pieza clave en toda la estructura. Tenemos una visión completa del paciente: puedo hablar con él sobre cómo dejar de fumar, abordar su problema cardíaco o tratar cuestiones personales, como conflictos de pareja o laborales».

En representación de SEPAR ha acudido al congreso la doctora Beatriz Amag, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Vinalopó. Su entidad celebra este miércoles, en el marco del congreso, un simposio de Neumología Intervencionista, una subespecialidad dentro de la neumología que se centra en realizar técnicas mínimamente invasivas para evitar cirugías mayores en los pacientes. «Con estas técnicas tratamos, por ejemplo, tumores en los bronquios mediante láser, argón o crioterapia, y colocamos prótesis en la vía aérea cuando es necesario».

Para que los estudiantes se hagan una idea más específica de esta subespecialidad, SEPAR ha llevado hasta el congreso un equipo para simular la práctica de una broncoscopia. «Se trata de una técnica que permite visualizar la epiglotis, que actúa como una 'tapadera' para evitar que nos atragantemos. Esta visualización es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de muchas patologías, y también nos permite extraer cuerpos extraños —como frutos secos, trozos de carne o fruta— en caso de atragantamiento».