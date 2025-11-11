Cae el consumo de tabaco y cannabis entre los adolescentes de Alicante pero repunta el de vapeadores La edad media de inicio se mantiene en torno a los 14 años, y uno de cada cinco reconoce haberse emborrachado en el último mes

Pau Sellés Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

El tabaco y el cannabis pierden fuerza entre los adolescentes alicantinos. Cada vez son menos los que consumen estas sustancias y, además, se introducen en ellas más tarde. No ocurre lo mismo con el alcohol y los cigarrillos electrónicos, cuyo consumo está más generalizado e incluso repunta en los dos últimos años.

Son las principales conclusiones del último informe de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), que sirve como termómetro para conocer las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.

El documento desglosa los datos por comunidades autónomas, respecto a los cuales podemos extrapolar la realidad en la provincia de Alicante. De esta forma, sabemos que los jóvenes alicantinos comienzan a experimentar con las drogas a edades muy parecidas a las del conjunto de España, con una ligera bajada respecto a 2023 (año de publicación del anterior informe).

La edad media de inicio en el consumo de tabaco se sitúa en los 14,1 años, justo en la media nacional, mientras que el consumo diario empieza en torno a los 14,4 años, medio año más tarde que hace dos años.

El alcohol sigue siendo la sustancia de inicio más temprana, con una edad media de 13,8 años, apenas una décima menos que la media estatal. En el caso del cannabis, el inicio se retrasa ligeramente, hasta los 14,8 años, en línea con la media nacional y una décima más tarde que en 2023. En conjunto, los datos apuntan a una mayor demora en el primer contacto con las drogas.

Fuerte caída del consumo de tabaco

El tabaco confirma su tendencia descendente entre los adolescentes. Solo tres de cada diez estudiantes (29,9%) han fumado alguna vez, frente al 33,1% de 2023. En los últimos doce meses, el consumo cae al 22,7% (cerca de cinco puntos menos que hace dos años) y, en el último mes, al 16,4%, frente al 19,7% de 2023. Alicante se alinea así con la pauta nacional de descenso, aunque sigue ligeramente por encima de la media estatal en algunas franjas.

29,9 % de los adolescentes alicantinos ha fumado alguna vez 54,4 % de los adolescentes alicantinos ha vapeado alguna vez

Por el contrario, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida por los adolescentes, aunque sin grandes variaciones respecto al anterior estudio. El 76,4% de los jóvenes alicantinos ha bebido alguna vez, una cifra superior a la media española (73,9%). En el último año, el 74% reconoce haber consumido y, en el último mes, el 54,7%, tres puntos por encima de la media estatal.

Las borracheras, aún frecuentes

Cerca de la mitad (48%) de los estudiantes de secundaria de la provincia reconoce haberse emborrachado alguna vez, prácticamente igual que hace dos años (48,3%) y notablemente por encima del promedio estatal (44,1%). En los últimos doce meses, el 42,3% admite haber sufrido una borrachera, frente al 38,7% nacional. Solo en el consumo más reciente, el del último mes, se aprecia una mejora: el 18%, frente al 19,4% de 2023. Es decir, casi uno de cada cinco admite haberse emborrachado en el último mes.

El cannabis, segunda droga ilegal más consumida entre los jóvenes, muestra una reducción significativa. El 24,4% de los estudiantes alicantinos lo ha probado alguna vez, frente al 29% de hace dos años. En el último año, el consumo desciende hasta el 17,2% (cinco puntos menos) y, en el último mes, al 12,3%, frente al 15,5% de hace dos años.

Aun así, las cifras siguen por encima de la media estatal (21%, 15,5% y 11,6%, respectivamente), lo que indica una prevalencia algo mayor en Alicante y en el conjunto de la Comunitat.

El único ámbito donde no se observa una reducción clara es el de los cigarrillos electrónicos. Más de la mitad de los jóvenes (54,4%) ha vapeado alguna vez, lo que supone un punto y medio más que en 2023. Respecto al consumo en el último año, el guarismo baja hasta el 46%, ligeramente inferior al del último estudio. Ambas cifras están muy por encima de la media estatal (49,5% y 40,8%, respectivamente), lo que confirma el auge del vapeo entre los adolescentes.

Temas

Jóvenes

Drogas

Consumo

Botellón

Tabaco