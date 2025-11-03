¿Cuándo se sabrá si hay nuevo presidente de la Generalitat Valenciana o vamos a elecciones? El Estatuto de Autonomía marca los plazos para una nueva investidura o se disuelve la Cámara y se llama a las urnas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha registrado a las 15.24 horas de este lunes en Les Corts su renuncia al cargo de jefe del Consell, seis horas después de haberlo anunciado en una comparecencia pública.«De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts», reza el escrito presentado por registro de entrada.

A partir de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), comenzará a correr los plazos reglamentarios para la investidura de un nuevo presidente. Si no se llegara a un acuerdo, Les Corts quedrían disueltas y se convocarían automáticamente elecciones en la Comunitat Valenciana con un plazo de 54 días hábiles para acudir a las urnas.

Carlos Mazón continuará este martes como presidente de la Generalitat. De hecho, tiene previsto presidir este martes el pleno del Consell, que se celebrará en Alicante. Por tanto, la renuncia se haría efectiva a partir del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Desde entonces, el PP tiene hasta dos meses y medio para negociar con Vox la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. En concreto, cuando se formalice la dimisión de Mazón, se activará de forma automática un plazo de 12 días en Les Corts para presentar candidaturas para la Presidencia de la Generalitat, según el artículo 139 del Reglamento de les Corts.

Posteriormente, se abrirá un plazo de tres a siete días para fijar la celebración del Pleno de investidura de un primer candidato a presidir la Generalitat Valenciana, que deberá conseguir la mayoría absoluta en la primera votación, o la simple en otro intento que se producirá 48 horas después. En este caso, el PP necesitaría el 'sí' de Vox. Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura no hay un candidato investido, se disolverán Les Corts y se convocarán elecciones autonómicas, como recoge el artículo 27 del Estatuto de Autonomía.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que la dimisión de Mazón se ha producido horas después de su anuncio para analizar el posible calendario electoral con Vox y cuadrar las fechas para que las elecciones, de convocarse, caigan en domingo.