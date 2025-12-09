Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas
José Manuel Cuenca, en el Congreso. EFE

La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

La instructora quiere interrogarle acerca de la información que tuvo de la emergencia y los motivos que trasladó a la dirigente para descartar el confinamiento

A. Rallo

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:06

Comenta

Los mensajes de WhatsApp que Salomé Pradas aportó la semana pasada al juzgado han supuesto un pequeño terremoto, otro más, en las diligencias que comanda la magistrada. Se trata de las conversaciones con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y con el propio presidente de la Generalitat.

Más numerosas y relevantes resultan, sin embargo, las de Cuenca. De hecho, la jueza continúa con su instrucción a partir de ese material. De hecho, la magistrada acuerda recibir declaración nuevamente como testigo al ex secretario autonómico. Pretende interrogarle por los nuevos mensajes y la información que pudo tener al respecto de la emergencia.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ruta del almuerzo en Alicante: estos son algunos de los mejores bares y restaurantes
  2. 2 Los nuevos radares de Alicante registran 55 infracciones de tráfico diarias
  3. 3 Piden 60 años de cárcel para un hombre por violar en cuatro ocasiones a la hija de unos amigos en Alicante
  4. 4 La localidad alicantina que reina en Navidad
  5. 5 Este martes arranca en Alicante una huelga de médicos de cuatro días
  6. 6 Diez proyectos para el Alicante de 2026
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este lunes 8 de diciembre en Alicante
  8. 8 Nico Espinosa vuelve a parar a la espera del parte médico
  9. 9 Desmantelado un punto de venta de droga en Alicante: 700 gramos de cocaína ocultos en el butano
  10. 10 Alicante vivirá dos jornadas de apagones: estas son las calles afectadas por los cortes de luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas