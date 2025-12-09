La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas La instructora quiere interrogarle acerca de la información que tuvo de la emergencia y los motivos que trasladó a la dirigente para descartar el confinamiento

A. Rallo Martes, 9 de diciembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Los mensajes de WhatsApp que Salomé Pradas aportó la semana pasada al juzgado han supuesto un pequeño terremoto, otro más, en las diligencias que comanda la magistrada. Se trata de las conversaciones con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y con el propio presidente de la Generalitat.

Más numerosas y relevantes resultan, sin embargo, las de Cuenca. De hecho, la jueza continúa con su instrucción a partir de ese material. De hecho, la magistrada acuerda recibir declaración nuevamente como testigo al ex secretario autonómico. Pretende interrogarle por los nuevos mensajes y la información que pudo tener al respecto de la emergencia.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es