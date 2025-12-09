Zenia Boulevard se convierte en el epicentro de la Navidad en Orihuela Costa

EXTRA Martes, 9 de diciembre 2025, 10:47 Compartir

Este diciembre, el centro comercial Zenia Boulevard se consolida como el lugar ideal para vivir la Navidad con intensidad. El centro comercial ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras navideñas. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

Pero la propuesta no se limita a las compras: Zenia Boulevard ha preparado un calendario repleto de actividades y espectáculos para todos los públicos. Desde la inauguración de la Casita de Papá Noel el 5 de diciembre, pasando por el entrañable Santa's Walk solidario el día 7, hasta la esperada Cabalgata de Papá Noel el 20, organizada junto al Ayuntamiento de Orihuela. También destacan eventos como el Winter Music Fest, el musical Imagilusión, la Zambomba Flamenca y el cierre con el espectáculo familiar El Rey de la Selva el 28 de diciembre.

Durante las vacaciones escolares, los más pequeños podrán participar en los Talleres Zenia Kids, pensados para despertar la creatividad y mantener vivo el espíritu navideño. Cada actividad está diseñada para que las familias disfruten de momentos únicos en un entorno seguro y festivo.

Zenia Boulevard se consolida como el corazón de la Navidad en la Costa Blanca: compras, ocio, gastronomía y diversión en un entorno único. Una cita imprescindible para quienes quieren vivir estas fiestas de manera especial.

Este diciembre, Zenia Boulevard invita a todos a descubrir la magia de la Navidad en Orihuela Costa. ¡Un plan perfecto para disfrutar en familia!

Un referente comercial en la provincia

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024. Ubicado en Orihuela Costa, en una posición estratégica en el entorno de Orihuela, cuenta con más de 160 locales comerciales. En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se han invertido 18 millones de euros.

