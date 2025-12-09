La Navidad vuelve a Elda con multitud de planes y experiencias para todos

EXTRA Martes, 9 de diciembre 2025, 11:17 Compartir

La Navidad vuelve a escribir su cuento en Elda. Y este año, bajo el lema «Érase otra vez… Elda, ciudad de Navidad», la ciudad se convierte en un escenario mágico donde cada rincón invita a reencontrarse con la ilusión, la tradición y las historias que nos unen.

Después de inaugurar las fiestas navideñas con el tradicional encendido de luces, un momento que transforma calles y plazas en un universo de fantasía, con figuras luminosas, decoración y música que dan la bienvenida a la temporada más especial del año.

Uno de los grandes atractivos es el Mercado de Navidad, que estará instalado del 12 al 14 de diciembre en la Plaza de la Hispanidad. Decenas de puestos ofrecerán artículos de regalo, decoración navideña, artesanía y productos gastronómicos, además de animación y entretenimiento para los más pequeños.

Las zonas comerciales de la ciudad estarán llenas de animación en la calle, con pasacalles en Juan Carlos I y Antonino Vera protagonizados por personajes de Disney y por enormes dinosaurios. Será los días 19, 20, 26 y 27 de diciembre.

Y el día 24 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, uno de los momentos más esperados: la celebración de la Tardebuena en las calles del centro de la ciudad, con animación músical.

Elda despide el año a lo grande: a las 17.00 horas dará comienzo la San Silvestre Eldense, que este año estrena circuito urbano homologado por la Federación Española de Atletismo. A las 18.00 horas comenzará la carrera popular, con miles de participantes dispuestos a correr y a divertirse. Y para cerrar 2025 nada como una gran fiesta de Nochevieja para comerse las uvas en la Plaza Castelar, a partir de las 23.00 horas.

Otro momento álgido será la llegada de la Cartera Real para recoger las cartas de los niños y niñas. Será el 2 de enero, en el Jardín de la Música, donde ese mismo día y hasta el 4 de enero se instalará el Campamento Real, con tiendas de campaña llenas de animación, magia, talleres infantiles, juegos, etc.

Y, por último, dos momentos mágicos en la Navidad Eldense: el 5 de enero, a partir de las 18.30, comenzará la Bajada de Antorchas desde el Monte Bolón. Decenas de antorcheros acompañarán a los Reyes Magos que, a continuación, darán comienzo a uno de los momentos más esperados de todas las fiestas: la Cabalgata de Reyes, reconocida por su espectacularidad, creatividad y capacidad de emocionar generación tras generación. Carrozas, música, color y personajes llenan las calles en un recorrido que convierte la ciudad en un cuento en movimiento.

La Navidad en Elda son unas fiestas en las que, además, se rinde un homenaje a la convivencia y al espíritu solidario que caracteriza a la ciudad. Actividades y pasacalles en todos los barrios, talleres infantiles y juveniles, música, espectáculos navideños en el Teatro Castelar y propuestas culturales de todo tipo completan un programa pensado para que todos puedan sentirse parte de esta historia compartida.

Porque la Navidad en Elda es eso: un relato que se escribe cada año con nuevas experiencias, nuevos deseos y la misma ilusión de siempre.

Érase otra vez… Elda, ciudad de Navidad.

Un lugar donde los cuentos se viven, la magia se comparte y cada capítulo vuelve a comenzar con una luz que nunca se apaga.

