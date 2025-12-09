Exponadal celebra 30 años llenos de magia y diversión en Fira Alacant

EXTRA Martes, 9 de diciembre 2025, 11:09 Compartir

Estas Navidades, Alicante tiene un plan que nunca falla: Exponadal, la feria infantil y juvenil más querida de la provincia, que este año celebra su 30º aniversario por todo lo alto. Una edición especial que llenará los dos pabellones de Fira Alacant de atracciones, espectáculos, talleres y mucha emoción del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero.

Tres décadas después de su primera edición, Exponadal sigue siendo ese lugar donde las familias encuentran un respiro del ritmo navideño, un espacio seguro y cómodo donde los niños pueden jugar sin límites durante todo el día. Y si algo define a esta feria es precisamente eso: la entrada lo incluye todo, desde primeras horas de la mañana hasta las 20:30 h. Un auténtico «pulsera libre» de diversión.

Dos pabellones: uno de atracciones y otro de talleres y actividades educativas

La feria se divide en dos grandes zonas cubiertas y climatizadas. El primer pabellón está dedicado a talleres, actividades educativas y experiencias participativas. Aquí los más pequeños podrán disfrutar de actividades deportivas, cocina saludable, juegos de mesa, gymkanas, manualidades… Entre muchas otras sorpresas. Pueden aprovechar para dejar su carta en el buzón oficial de los Reyes Magos.

El marq, A PUNT, y el espacio de los bomberos y MOE que como cada año nos ayudarán a aprender jugando.

El segundo pabellón es pura adrenalina: atracciones e hinchables sin límite. Estarán el kanguro, jumping, zig zag, coches de choque, camas elásticas, scalextric, el tren de la bruja, Babylandia y muchas sorpresas que tendremos en exclusiva para celebrar los 30 años de EXPONADAL. Para los más atrevidos, vuelve la súper barredora, uno de los favoritos de niños y adolescentes.

Novedades que hacen crecer la experiencia

Además de su oferta habitual, Exponadal incorpora este año mejoras y propuestas pensadas para sorprender tanto a quienes la visitan por primera vez como a quienes ya la consideran tradición. Se amplían las zonas sensoriales y los talleres inclusivos, se refuerzan los espacios de descanso y crece la colaboración con entidades locales que aportan contenido educativo y divulgativo.

Espectáculos diarios… y un invitado muy especial

Cada día habrá espectáculos diferentes: magia, animación, personajes infiltrados, música. Además, Exponadal además

-Fiesta de Fin de Año infantil – 30 de diciembre

-Gran Cabalgata de Reyes Magos – 2 de enero

Una oportunidad para que los niños vivan la magia navideña aún más de cerca.

Un espacio pensado para familias

Exponadal cuida todos los detalles para que las familias puedan pasar el día entero sin complicaciones: baños amplios, sala de lactancia, zonas de picnic, buffet y cafetería, climatización en todo el recinto y un aparcamiento con tarifa económica (4 € día). También habrá food trucks, puestos de dulces, gofres, algodón de azúcar, palomitas y tómbolas para completar la experiencia.

En cuanto a seguridad, todas las atracciones cuentan con certificado de montaje y asistencia sanitaria en el recinto.

Consejos para disfrutar Exponadal al máximo

Para que la visita sea todavía más cómoda, muchas familias recomiendan llegar por la mañana, cuando el ambiente es más tranquilo y los niños tienen más energía. Un buen plan es comenzar la jornada en el pabellón de talleres, donde pueden activar su creatividad y calentar motores, y después pasar al pabellón de atracciones para liberar adrenalina.

Alternar actividades dinámicas con otras más calmadas ayuda a mantener el ritmo sin agotarse. Las zonas de picnic permiten hacer pausas sin salir del recinto, y los food trucks ofrecen opciones rápidas para reponer fuerzas sin perder tiempo de juego. Llevar agua, ropa cómoda y calzado fácil de mover son pequeños trucos que marcan la diferencia en un día tan activo.

Entradas y precios

Comprar las entradas con antelación es la opción más cómoda para evitar colas y aprovechar la tarifa reducida:

-Niño (2-13 años) anticipada web: 16 €

-Niño web durante feria: 20 €

-Niño taquilla: 24 €

-Adulto (+14 años) web: 6 €

-Adulto taquilla: 10 €

-Colectivos (más de 25 niños): 12 €

Y lo mejor: todas las actividades y atracciones están incluidas.

Un plan redondo para estas Navidades

Exponadal vuelve con más energía que nunca para celebrar su 30º aniversario. Un lugar donde los niños olvidan el reloj, los padres respiran tranquilos y las familias crean recuerdos que duran mucho más que las vacaciones.

Estas Navidades, si buscas un plan completo, cómodo y lleno de magia, Fira Alacant te espera.