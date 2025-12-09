Disfruta de tu Navidad más especial en Hoteles Servigroup

EXTRA Martes, 9 de diciembre 2025, 10:27 Compartir

Si estás buscando un plan diferente para estas fiestas o este año no quieres pasar las Navidades entre los fogones de tu hogar, ¿por qué no disfrutas de una escapada a la costa y te dejas mimar por Hoteles Servigroup?

En Benidorm, la costa de Orihuela (Alicante) y Mojácar (Almería) Servigroup te ofrece un sinfín de experiencias diferentes para disfrutar de unos días de relax frente al mar sin renunciar al espíritu navideño con una propuesta gastronómica y espectaculares galas de Navidad y Fin de Año que no olvidarás.

Y es que si durante todo el año la gastronomía es uno de los grandes atractivos de Hoteles Servigroup -cocina de proximidad y recetas internacionales se dan la mano a partir de los mejores ingredientes, muchos de ellos cultivados por la propia firma en su finca agrícola, El Clot, situada muy cerca de sus hoteles en Benidorm-, para celebrar la Navidad, la cadena pone sobre la mesa sus propuestas más deliciosas. ¡No te pierdas los menús que ya han publicado en su página web!

Mojácar, uno de los pueblos más bonitos de España que se ilumina por Navidad

En el año 2022, Mojácar fue escogido por la prestigiosa chocolatera Ferrero Rocher como el pueblo más bonito de toda España y lo premió con un espectacular alumbrado navideño que ensalzó más si cabe la belleza de su centro histórico de calles intrincadas, fachadas blancas y miradores panorámicos. Desde entonces, la Navidad en Mojácar tiene un sabor especial.

El Hotel Servigroup Marina Playa se encuentra en primera línea del mar, con unas espectaculares vistas, y rodeado de campos de golf. A escasos minutos del pueblo, es el refugio perfecto para descubrir los variados paisajes de la provincia de Almería y disfrutar de unas instalaciones que incluyen una gran piscina climatizada frente al mar, centro wellness, gimnasio y un excelente restaurante buffet. ¿Se te ocurre un plan mejor para estas fiestas?

Benidorm, la ciudad que vibra durante todo el año

Si buscas diversión, no puedes perderte una Navidad en Benidorm. Son infinitos los planes que se pueden hacer durante estas fechas en una ciudad que se viste de fiesta con una agenda diseñada para todas las edades. ¿Navidad con niños? Disfrutarán como nunca en sus ferias y mercadillos.

Hoteles Servigroup cuenta una amplia selección de hoteles en la ciudad para todos los gustos. Desde hoteles familiares con instalaciones pensadas para los más pequeños a hoteles acogedores pensados para adultos que buscan desconectar en estas fechas y dejarse mimar con servicios como masajes. Y todos ellos con el denominador común del servicio esmerado y la buena gastronomía.

La Zenia, despertar con las mejores vistas del Mediterráneo

Si sueñas con unas Navidades luminosas, no encontrarás un lugar mejor. El Hotel Servigroup La Zenia se encuentra situado sobre el mar en uno de los rincones más exclusivos de la costa de Orihuela, a un paso de Torrevieja y su espectacular Laguna Rosa.

El hotel cuenta con piscina climatizada y unas amplias instalaciones para desconectar y descansar, además de una ubicación privilegiada que le confiere acceso directo a la playa y a numerosas rutas para caminar.

Además, el equipo del Hotel Servigroup La Zenia ha preparado numerosas sorpresas para disfrutar de las galas de Navidad y Fin de año por todo lo alto. ¿Te lo vas a perder?

Esta Navidad no te quedes en casa. Disfruta de unos días para el recuerdo junto al mar aprovechando las últimas ofertas en la página web de Hoteles Servigroup o llamando al 965 85 59 00. Serán unas fechas inolvidables. Feliz Navidad y feliz año 2026.