Descubre la magia de las fiestas en el Mercado de Navidad de Finestrat del 12 al 14 de diciembre

La magia de la Navidad se vive en Finestrat con su tradicional Mercado Navideño. Será del 12 al 14 de diciembre en la Plaça de la Unió Europea. Puestos de artesanía, gastronomía popular, decoración típica navideña y un gran Árbol de Navidad presidirán esta plaza para compartir el espíritu navideño entre vecinos y visitantes. Papá Noel ha confirmado su presencia en este mercado tan especial, acompañado por los carteros y los jugueteros. Así los peques tendrán ocasión de entregarle la carta de deseos y hacerse una fotografía de recuerdo.

En cuanto al programa de actos viene lleno de animación infantil, música en directo, actuaciones itinerantes llenas de fantasía y pasacalles durante todo el Mercat. Entre otras están los Conciertos «Christmas Beat» y «Los elfos de la Navidad» con villancicos y canciones populares navideñas al ritmo de pop-rock; también el Cuentacuentos «Salvar la Navidad», el pasacalles musical «El escuadrón del cascabel travieso», espectáculos de circo y humor «La ruta de copo loco» o magia itinerante con «Ilusiones rodantes», además de bailar con los personajes favoritos de los más peques en los «Sueños de Disney».

En palabras de la concejala de Mercados, Donna R. Plummer, «estamos en plena cuenta atrás para nuestro 6º Mercado Navideño. Con mucha ilusión volvemos a darnos cita en la Plaça de la Unió Europea. En torno al gran Árbol tendremos más de 50 puestos de productos artesanales, ornamentos navideños y un completo programa de animación que incluye talleres, música en directo, pasacalles, conocidos personajes infantiles y la visita de Papá Noel con los carteros y los jugueteros. En este marco navideño también cocinaremos nuestras recetas más típicas con la Comissió de Festes La Xirimbela. Por supuesto, os invitamos a todos, vecinos de Finestrat y comarca, visitantes: venir a descubrir, a vivir, a soñar con el Mercado Navideño de Finestrat».

El Mercado Navideño de Finestrat está organizado por la Concejalía de Mercados y cuenta con la colaboración de l'Associació de Dones de Finestrat, la Comissió de Festes La Xirimbela, los centros educativos y Cáritas Parroquial.

PROGRAMA DE ACTOS

Viernes 12 diciembre

18:00h. Apertura del mercado navideño de Finestrat.

18:30h. Recorrido con músicos y personajes de Navidad.

19:15h. Música y sonidos de Navidad.

19:30h. Visita de Papá Noel y los jugueteros.

20:00h. Tus personajes favoritos llegan a Finestrat.

20:30h. Concierto musical. Los elfos de la Navidad. Villancicos y canciones de Navidad con toques pop-rock.

20:30h. Visita de Papá Noel y los carteros.

20:45h. Copos de nieve. Personajes de cuento pasean por el mercado.

21:30h. ¡El mercado navideño se despide hasta mañana!

Sábado 13 diciembre

10:30h. Apertura del mercado

11:00h. Visita de Papá Noel y los carteros

11:30h. Salvar la Navidad. Cuentacuentos

12:00h. El escuadrón del cascabel travieso. Pasacalles musical

12:30h. Visita de Papá Noel y los juguetes mágicos.

13:00h. Un curioso elfo.

13:30h. Sueños de Disney ¡Baila con tus personajes favoritos!

13:45h. Música y sonidos de Navidad.

17:00h. Espectáculo de circo y humor.

17:15h. Visita de Papá Noel y los jugueteros.

17:30h. Los pinos marchosos.

18:00h. El escuadrón del cascabel travieso. Pasacalles musical

18:30h. El elfo Noencio

19:00h. La banda del traje Rojo. Papá Noel y acompañantes

19:30h. Ilusiones rodantes. Magia itinerante.

20:00h. Los soldaditos despistados

20:00h. Concierto musical. Christmas Beats.

21:30h. ¡El mercado navideño se despide hasta mañana!

Domingo 14 diciembre

10:30h. Apertura del mercado.

11:00h. Visita de Papá Noel y el correo del Polo Norte.

11:30h. Historias del señor Scrooge. Cuentacuentos.

12:00h. Los alegres pastorcillos de la música.

12:30 Visita de Papá Noel y los juguetes mágicos.

13:00h. Un curioso elfo.

13:30h. Fantasía de Navidad ¡Baila con tus personajes favoritos!

13:45h. El escuadrón del cascabel travieso. Pasacalles musical

17:00h. La ruta de copo loco. Espectáculo de circo y humor

17:30h. Los soldaditos despistados.

18:00h. Sonidos de la navidad. Pasacalles musical.

18:00h. Visita de Papá Noel y los carteros

18:30h. El elfo Noencio

19:00h. La banda del traje Rojo. Papá Noel y acompañantes

19:30h. Los pinos marchosos.

19:45h. Ilusiones rodantes. Magia itinerante.

20:00h. Concierto musical. Los elfos de la Navidad. Villancicos y canciones de Navidad con toques pop-rock.

21:30 ¡El mercado navideño se despide hasta el próximo año!

Durante el horario de apertura habrá talleres participativos de manualidades, atracciones, juegos, animaciones itinerantes, casita de Papá Noel y, con el frío, caerán copos de nieve…

Aparcamiento

Además del parking municipal y el aparcamiento del Salt (cruce hacia Sella-Relleu), los visitantes podrán aparcar en la zona polideportiva de La Foia. Desde allí habrá un bus lanzadera que les trasladará hasta el Mercado.

HORARIOS AUTOBÚS

SÁBADO 13 Y DOMINGO 14

Salida. La Cala (Parada bus Ale Hop). 10:00h.

Pasa por urbanizaciones- Sierra Cortina-Terra Marina-Golf Bahía-Balcón de Finestrat-Llegada al Mercat (La Fonteta). 11:00h.

Regreso: 14:00h. La Fonteta.

Pasa por urbanizaciones (a la inversa)

Llega a La Cala 15:00h.

Salida La Cala. 15:00 Cala (parada bus Ale Hop).

Pasa por urbanizaciones.

Llegada al Mercat (La Fonteta) 16:00h.

Regreso: 21:30h. La Fonteta.

Pasa por urbanizaciones.

Llega a La Cala: 22:30h.

PÁRKING

Aparcamiento recomendado en la zona polideportiva de La Foia. Desde allí habrá un bus lanzadera que les trasladará hasta el Mercado. PARA LLEGAR PINCHAR AQUÍ

Horario Bus lanzadera (delante del pabellón deportes):

-Sábado y domingo, desde 11:00 hasta las 13:30h; por la tarde, desde las 16:00 h hasta las 21:00h. (paso aproximado cada 15-20 minutos).

-También estará operativo el aparcamiento del Salt (cruce hacia Sella-Relleu-Orxeta).

