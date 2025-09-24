Última llamada para los Riding Days de Moto Morini

V. D. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Los Riding Days de Moto Morini han recorrido durante meses distintas ciudades españolas, reuniendo a cientos de motoristas en torno a su pasión por las dos ruedas. El próximo 26 de septiembre celebrarán su gran final en X-Madrid, coincidiendo con la Xtreme Challenge.

Será una jornada para compartir experiencias, ponerse a los mandos de los últimos modelos de la marca y despedir un tour que ha permitido descubrir de primera mano modelos como la Moto Morini X-Cape 650, la X-Cape 700, la Seiemmezzo STR y la Seiemmezzo SCR.

A lo largo de esta gira, los Riding Days han reunido a motoristas de toda España en un formato de rutas guiadas de 40 minutos que permiten descubrir cada modelo en condiciones reales de uso y con el acompañamiento del equipo técnico de la marca.

En todas las paradas, los slots de reserva disponibles se han completado. Ahora, el tour se despide en Madrid y durante la jornada, los asistentes que así lo deseen, podrán disfrutar de una experiencia 100% práctica en la que podrán ponerse a los mandos de las motos, sentir su comportamiento y conversar con el equipo técnico para descubrir las Moto Morini. Como en el resto de paradas, la participación es gratuita, pero requiere reserva previa a través de la web oficial.

Como en las anteriores paradas, las plazas son limitadas. Para participar es obligatorio contar con el permiso A y asistir con equipamiento completo (casco, chaqueta, guantes, pantalón largo y botas). Cada prueba incluye una ruta guiada y una breve presentación técnica del modelo elegido. Para probar las motocicletas hay 5 franjas horarias a las 13:00, 14:00, 15:30, 18:30 y 19:30h.

Quienes no puedan asistir, siempre tendrán la posibilidad de acercarse a un concesionario oficial para conocer la gama y probar los modelos en otro momento. Además, la marca mantiene en vigor promociones y precios ajustados que hacen más accesibles motocicletas como la Moto Morini X-Cape 650 (desde 5.989 €), la X-Cape 700 (7.190 €), la Seiemmezzo STR (5.380 €) y la Seiemmezzo SCR (6.140 €).