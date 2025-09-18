Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
XYTE ONE F. P.

Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional

Canal Motor

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:00

La empresa alemana XYTE Mobility presenta el revolucionario vehículo eléctrico XYTE ONE, que ya está disponible en Madrid y Barcelona, como una alternativa vanguardista y sostenible a los vehículos urbanos tradicionales.

Está equipado con un motor que entrega 19 kW (25 CV) y un par motor de 55 Nm, y cuenta con limitador electrónico a 99 km/h, suficiente para vías urbanas e interurbanas. Su transmisión automática está integrada en el basculante trasero e incorpora marcha atrás.

Su batería de 7,6 kWh proporciona una autonomía de hasta 112 km (ciclo WMTC) y la carga de 20 al 80 % se completa en apenas 2,2 horas.

El puesto de conducción está equipado con una pantalla táctil de 10 pulgadas que centraliza toda la información del vehículo. Además, incluye conectividad LTE y Bluetooth para navegación avanzada, seguimiento remoto y gestión a través de una app.

La iluminación es completamente LED, y el sistema de suspensión con doble trapecio y amortiguadores verticales aporta estabilidad.

Con una altura de asiento de 63 cm, el acceso es cómodo. El peso es de 206 kg (incluyendo la batería) y su distancia entre ejes de 158 cm, lo que se traduce en aplomo en curvas y frenadas. Además, su radio de giro de 601 mm lo hace muy ágil en calles estrechas y giros cerrados.

El XYTE ONE tiene una presencia visual contundente gracias a su ancho de vía delantero de 65 cm y neumáticos de 14 y 15 pulgadas.

XYTE Mobility lanza el XYTE ONE con una promoción especial de 10.750 € + IVA (13.008 € IVA incluido) para las primeras 500 reservas. Además, puede conducirse con el carnet B de coche y sin necesidad de llevar casco, permitiendo acceso sin restricciones a las zonas de bajas emisiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional

Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional