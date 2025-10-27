Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camión de recogida de basuras de Alicante. TC

Así afecta la nueva Ordenanza de Limpieza de Alicante a los actos de las Hogueras

Las comisiones deberán presentar al Ayuntamiento una memoria en la que detallen las medidas previstas para reducir el impacto de los residuos generados

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:23

Comenta

La nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante también afecta a las comisiones de Hogueras y Barracas. El documento señala que, desde su aprobación, los distritos deben aportar una memoria, en esta materia, a la hora de solicitar los permisos para celebrar sus distintos actos durante el año, tales como almuerzos, paellas o relacionados.

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha abordado este tema, a través de su Gabinete Técnico, durante la reunión informativa sobre proyectos celebrada este miércoles en la Casa de la Festa. Ha sido ahí donde se ha facilitado la información a los foguerers y barraquers con el fin de ampliar la documentación a través de esta nueva memoria.

En este sentido, el texto de la Ordenanza -en su artículo 17- remarca que los organizadores actos públicos a celebrar en la vía deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que antes, durante y después de los eventos no se ensucie el espacio. De este modo, se les obliga -en este caso a las comisiones- a presentar dicha memoria.

En el documento se debe informar del lugar, recorrido y horario del acto público, además de incluir las «medidas adoptadas para minimizar los impactos derivados de la generación de residuos y de la limpieza de la zona afectada». Es decir, las comisiones organizadoras deberán incluir en su documento el número de personas encargadas de la limpieza, así como los puntos de recogida y retirada de los residuos y la forma de transporte.

Así, la Ordenanza recalca que los organizadores de los actos públicos «estarán obligados a retirar todos los residuos de cualquier naturaleza» producidos durante el evento, además de «garantizar su correcta recogida separada y gestión posterior».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El texto expresa también que en este caso «se exigirá la constitución de una fianza por el importe previsible de las operaciones extraordinarias de limpieza y recogida de residuos». De este modo, la norma municipal informa también que, en caso de ser necesaria la actuación municipal como «consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraídas», se procederá a incautar dicha fianza.

El órgano municipal competente podrá, de forma excepcional según la Ordenanza de Limpieza, eximir a los organizadores de determinadas obligaciones cuando, pese a esperarse una notable afluencia de público, la naturaleza del evento no implique una alta generación de residuos o cuando se trate de actos de especial relevancia institucional para la ciudad de Alicante.

Reunión de proyectos técnicos

La reunión informativa sobre la tramitación de los proyectos técnicos de plantà de racós y barracas, de los cuales un 90% -del total de comisiones- han caducado tras las distintas prórrogas y deben volver a enviar la documentación al Ayuntamiento con el fin de instalarse en la vía pública el próximo mes de junio.

La reunión ha contado con la asistencia de 60 asociaciones de hogueras y 26 barracas. Todas ellas han conocido las principales novedades del proceso para solicitar actividades durante el resto del año, que además de la basura se suma otra memoria descriptiva del evento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros
  2. 2 Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante
  3. 3 Nach: «A veces me siento en la grada de la cancha de San Blas y me veo con 13 años jugando al baloncesto»
  4. 4 Un municipio de Alicante se cuela entre los más baratos para comprar vivienda en España
  5. 5 La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados
  6. 6 Detenida una mujer en Orihuela por robar 30.000 euros en ropa y revenderla por internet
  7. 7 Cae una banda dedicada al robo en comercios
  8. 8 «Se pueden bajar impuestos y aumentar la recaudación, los ciudadanos no deben pagar doblemente la infrafinanciación de Sánchez»
  9. 9 Los últimos escalones del presidente
  10. 10 El Hércules se ahoga en el diluvio sevillano y prolonga su pesadilla fuera de casa (2-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Así afecta la nueva Ordenanza de Limpieza de Alicante a los actos de las Hogueras

Así afecta la nueva Ordenanza de Limpieza de Alicante a los actos de las Hogueras