Así afecta la nueva Ordenanza de Limpieza de Alicante a los actos de las Hogueras Las comisiones deberán presentar al Ayuntamiento una memoria en la que detallen las medidas previstas para reducir el impacto de los residuos generados

Adrián Mazón Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 07:23

La nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante también afecta a las comisiones de Hogueras y Barracas. El documento señala que, desde su aprobación, los distritos deben aportar una memoria, en esta materia, a la hora de solicitar los permisos para celebrar sus distintos actos durante el año, tales como almuerzos, paellas o relacionados.

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha abordado este tema, a través de su Gabinete Técnico, durante la reunión informativa sobre proyectos celebrada este miércoles en la Casa de la Festa. Ha sido ahí donde se ha facilitado la información a los foguerers y barraquers con el fin de ampliar la documentación a través de esta nueva memoria.

En este sentido, el texto de la Ordenanza -en su artículo 17- remarca que los organizadores actos públicos a celebrar en la vía deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que antes, durante y después de los eventos no se ensucie el espacio. De este modo, se les obliga -en este caso a las comisiones- a presentar dicha memoria.

En el documento se debe informar del lugar, recorrido y horario del acto público, además de incluir las «medidas adoptadas para minimizar los impactos derivados de la generación de residuos y de la limpieza de la zona afectada». Es decir, las comisiones organizadoras deberán incluir en su documento el número de personas encargadas de la limpieza, así como los puntos de recogida y retirada de los residuos y la forma de transporte.

Así, la Ordenanza recalca que los organizadores de los actos públicos «estarán obligados a retirar todos los residuos de cualquier naturaleza» producidos durante el evento, además de «garantizar su correcta recogida separada y gestión posterior».

El texto expresa también que en este caso «se exigirá la constitución de una fianza por el importe previsible de las operaciones extraordinarias de limpieza y recogida de residuos». De este modo, la norma municipal informa también que, en caso de ser necesaria la actuación municipal como «consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraídas», se procederá a incautar dicha fianza.

El órgano municipal competente podrá, de forma excepcional según la Ordenanza de Limpieza, eximir a los organizadores de determinadas obligaciones cuando, pese a esperarse una notable afluencia de público, la naturaleza del evento no implique una alta generación de residuos o cuando se trate de actos de especial relevancia institucional para la ciudad de Alicante.

Reunión de proyectos técnicos

La reunión informativa sobre la tramitación de los proyectos técnicos de plantà de racós y barracas, de los cuales un 90% -del total de comisiones- han caducado tras las distintas prórrogas y deben volver a enviar la documentación al Ayuntamiento con el fin de instalarse en la vía pública el próximo mes de junio.

La reunión ha contado con la asistencia de 60 asociaciones de hogueras y 26 barracas. Todas ellas han conocido las principales novedades del proceso para solicitar actividades durante el resto del año, que además de la basura se suma otra memoria descriptiva del evento.