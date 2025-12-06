De Palmas desata la locura en el descuento y mantiene intacto el 'efecto Beto' en el Hércules (2-1)

Rafael de Palmas celebra el gol de la victoria en el minuto 93 en el Rico Pérez.

Juan F. Millán Alicante Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:12

Beto Company ha caído de pie en el Hércules. La moneda siempre sale cara, incluso cuando el panorama es oscuro. Sucedió la pasada semana en Tarragona cuando el equipo estaba hundido con el 2-0 a la media hora y este sábado en el Rico Pérez se ha vuelto a repetir cuando un error de Abad ponía en ventaja al Torremoilinos en la segunda parte. Pero siempre hay una salida para el Hércules de Beto.

Un zurdazo desde la frontal del área del canterano Rafael de Palmas en el minuto 93 le ha dado al Hércules los tres puntos que acercan a los blanquiazules a las posiciones de promoción de ascenso.

El entrenador valenciano se ha pasado de frenada con cinco cambios en el once titular y el Hércules se ha marchado con pitos al descanso ante el humilde y desconocido Torremolinos, que para más inri se ha quedado con 10 por la expulsión de su central Dani por una dura entrada sobre Rojas.

Pero el Hércules no carburaba. Recordaba al de Torrecilla: lento, previsible y sin tirar a puerta. El centro del campo ha estado impreciso con un bajo nivel de Mangada y Ben Hamed, Nico Espinosa, con molestias, muy desdibujado y la ausencia de Aranda es un lujo que este equipo a día de hoy no se puede permitir.

Pero el Hércules tenía una bala en la recámara. Con la entrada de Aranda al terreno de juego y con una banda izquierda de gran nivel con Javi Jiménez y Unai Ropero, el cuadro alicantino ha comenzado a amasar ocasiones claras de gol. De no ser por las paradas increíbles del meta visitante Fran, el Hércules habría ganado con autoridad y sin tanto sufrimiento.



Sin embargo, el choque ha pegado un giro inesperado. Abad ha tratado de recortar a Usseyn en su afán de sacar la pelota controlada desde atrás. el delantero del Torremolinos no ha desaprovechado el regalo del meta herculano y, pese al intento de Rentero, ha metido la pelota en la portería de Fondo Norte.

El Hércules se ha quedado aturdido y ha tardado en encontrar el camino. Pero lo ha localizado a tiempo. Primero una gran asistencia de Mangada la ha cabeceado a la red Fran Sol, quien ha tenido el doblete y la remontada en otro remate similar que ha mandado incomprensiblemente fuera.

Parecía que ahí se acaban las opciones de victoria del Hércules, pero ha aparecido el joven De Palmas en la mediapunta para disparar con todo el corazón del Rico Pérez al fondo de las mallas.

El Hércules despide el año en su estadio con cinco victorias seguidas (Villarreal B, Atlético de Madrid B, Europa, Betis deportivo y Torremolinos). 15 puntos de 15 posibles que han recuperado las pulsaciones del equipo alicantino, que ahora cerrará el 2025 en el campo de dos equipos del descenso: Sanluqueño y Marbella.

