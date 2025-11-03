Ortiz ratifica a Torrecilla al frente del Hércules

Lucas V. Belmar Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:11 Comenta Compartir

El Hércules sigue sin alzar el vuelo, pero la continuidad de su entrenador Rubén Torrecilla no corre peligro porque el dueño Enrique Ortiz sigue de su lado. El gol de Ben Hamed en el minuto 100 frente al Antequera (1-1) ha servido para ratificar al técnico extremeño una semana más, aunque las voces internas en el club que piden un cambio en el banquillo están muy lejos de silenciarse.

Ortiz dejó claro el mismo domingo que Torrecilla se sentará en el banquillo del Rico Pérez el próximo sábado (16:15 horas) en el Rico Pérez frente al Europa, un partido que adquiere especial importancia después de que el Hércules empañara los dos triunfos firmados en casa, ante el Villarreal B y el Atlético Madrileño, con una derrota y un empate a domicilio, frente al Sevilla Atlético y el Antequera, respectivamente. Ahora el equipo blanquiazul suma 11 puntos y únicamente está fuera de los puestos de descenso porque le beneficia el triple empate con el Algeciras y Marbella.

Torrecilla estará al frente del Hércules ante el Europa, si bien no podrá sentarse en el banquillo por la roja directa vista en Antequera. El preparador blanquiazul afronta, de nuevo, una semana de trabajo marcada por las bajas, que no dan tregua en este preocupante inicio de curso. A las ya conocidas por lesión de pilares como Oriol Soldevila o Roger Colomina, para el próximo encuentro se une la del lateral izquierdo Javi Jiménez, también expulsado en Antequera.

El experimentado zaguero es intocable en su posición, pero deberá descansar por sanción tras su imprudencia en El Maulí, lo que le abre las puertas del once al madrileño Retu. La única buena noticia que llega de la enfermería es el regreso del mediapunta Unai Ropero, a quien se espera de vuelta durante toda la semana para preparar el encuentro ante el Europa. Además, el central Nacho Monsalve ya está recuperado (se sentó en el banquillo el pasado domingo) y también podría estarlo el lateral Samu Vázquez, quien ahora debe trabajar en la sombra para desbancar del once al canterano Jorge Galvañ.

Aunque con Ortiz a los mandos todo es posible, a Torrecilla sólo le vale la victoria ante el Europa para seguir en su puesto. El riesgo de tirar por la borda la temporada es cada vez más real y los males del Hércules siguen siendo los mismos que el curso pasado, con especial hincapié en la fragilidad a domicilio, donde el equipo alicantino sólo ha sumado un punto de los quince puestos en juego desde que arrancó la liga 25/26.

