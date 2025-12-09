Nico Espinosa vuelve a parar a la espera del parte médico El extremo fue titular el sábado siete meses después pero fue cambiado en el descanso por unas molestias musculares en la zona de los isquiotibiales

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

La peor noticia de la victoria de la sufrida Hércules (2-1) frente al Juventud Torremolinos llegó desde la enfermería y el protagonista vuelve a ser el capitán Nico Espinosa. El extremo alicantino fue titular casi siete meses después, pero en el descanso le comunicó al cuerpo técnico que no tenía buenas sensaciones debido a unas molestias en la parte posterior del muslo, por lo que Beto Company decidió no correr más riesgos y dejarlo en el banquillo. Con el paso de las horas, el dolor no ha remitido y ahora debe someterse a pruebas para determinar el alcance exacto de un percance que probablemente le deje fuera de combate para los dos partidos que restan antes del parón navideño, ambos a domicilio, frente al Atlético Sanluqueño y el Marbella.

Esta decisión dependerá del resultado de las pruebas y únicamente se subirá al autobús en alguno de los dos viajes si en la valoración de las mismas se descarta completamente cualquier sobrecarga o pequeña rotura. Las sensaciones no son buenas, ni tampoco los antecedentes, pero la esperanza es lo último que se pierde y Nico aguarda con paciencia los resultados.

Al término del choque frente al Juventud Torremolinos, el técnico Beto Company restó importancia a las molestias sufridas por el capitán, si bien con el paso de las horas se fue incrementado la incertidumbre porque el dolor persistía y ahora se teme en el vestuario que pueda sufrir una pequeña rotura muscular.

El propio entrenador blanquiazul pedía hace pocos días «prudencia y paciencia» con Nico, ya que venía de cuatro meses de baja por la grave lesión de tobillo sufrida en verano y que le obligó a pasar por el quirófano. El extremo alicantino reapareció frente al Betis Deportivo y jugó 15 minutos en el Rico Pérez. La carga fue mayor la semana siguiente en Tarragona (33') y Beto Company consideró que estaba preparado para ser titular el pasado sábado.

Al margen de su estado físico, que ahora es la principal preocupación, el dueño del Hércules Enrique Ortiz sigue tratando de alcanzar un acuerdo con el representante de Nico para su renovación. El canterano acaba contrato en junio y lleva meses diciéndole al club que no tomaría ninguna decisión hasta verse de nuevo en el césped a pleno rendimiento. Asimismo, la entidad del Rico Pérez también negocia la prolongación de contrato de Oriol Soldevila, quien no jugará más este curso por una grave lesión de rodilla. El atacante catalán, por su parte, acaba contrato en junio de 2027.

Temas

Estadio José Rico Pérez