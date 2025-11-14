Nico Espinosa ya tiene fecha de vuelta en el Hércules El capitán completa su primera semana de trabajo y se sentará en el banquillo ante el Eldense como premio

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:29

Nico Espinosa está de vuelta. El capitán del Hércules ha dejado atrás la lenta recuperación de su grave lesión de tobillo y el técnico Rubén Torrecilla ha desvelado que regresará a la convocatoria para el derbi de este domingo (16:15 horas) ante el Eldense. El canterano no tendrá minutos en el Nuevo Pepico Amat pero sí está previsto que regrese a la competición la semana siguiente en el Rico Pérez frente al Betis Deportivo.

«Nico es muy importante para nosotros y queremos que entre en la convocatoria para que esté en el vestuario, se siente en el banquillo y vaya tomando el pulso a la competición. Sería precipitado darle minutos porque sólo ha completado una semana de trabajo con el grupo, pero la semana que viene sí los podría tener si todo va según lo previsto. Lo que tenemos claro es que hay que ir con mucho cuidado para evitar una lesión muscular después de casi cuatro meses parado», ha explicado Torrecilla este viernes.

La lesión de tobillo de Nico fue, con diferencia, la peor noticia de la pretemporada del Hércules. El extremo sufrió «la luxación anterior del tendón peroneo lateral con afectación del retináculo peroneo», lo que le obligó a pasar por el quirófano y ver desde la grada los primeros once partidos del curso 24-25. La pesadilla ya quedó atrás y Nico cuenta los días para volver a competir y liderar el ataque del Hércules. Una vez se sienta futbolista de nuevo abordará el asunto de su renovación, ya que acaba contrato en junio y el club tiene prisa por prolongarle el contrato para que no se marche libre.

Por otro lado, Torrecilla ha calificado como «partidazo» el derbi entre el Eldense y el Hércules y tiene muy clara la hoja de ruta a seguir en el Nuevo Pepico Amat. «El Eldense tiene muy buenas individualidades como Fidel o Dioni, jugadores de muy buen pie y tenemos que hacerle el partido incómodo. Los derbis no se juegan bien, los derbis se ganan», ha señalado el preparador blanquiazul.

Torrrecilla ha asegurado que el canterano Jorge Galvañ entrará en la convocatoria porque no sufre una lesión muscular de gravedad, aunque apunta al banquillo en detrimento de Samu Vázquez. El técnico no podrá utilizar en Elda a los lesionados Alejandro Sotillos, Roger Colomina y Oriol Soldevila, además del citado Nico Espinosa. Tampoco llega a tiempo el mediocentro argelino Mehdi Puch, a quien todavía no se le ha podido tramitar la ficha ya que depende de las gestiones entre la Federación Española y la francesa.

