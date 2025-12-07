Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Efe

Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

«Hay una persona especial en mi vida», ha dicho la hija de José Bono a sus seguidores

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

Amelia Bono ha dado un paso al frente y ha presentado a su nuevo novio. Sin dar detalles sobre su identidad o sobre el tiempo que llevan juntos, ha contado a sus seguidores que hay una «persona especial» en su vida. Lo ha hecho sin artificios, publicando una fotografía en Instagram en la que ambos aparecen vestidos con ropa deportiva posando delante del lago Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir del Central Park de Nueva York.

«Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz», ha escrito antes de anunciar: «Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices». «Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera», ha expresado.

En 2021, Amelia Bono y Manuel Martos se separaron después de 15 años juntos y cuatro hijos en común. Poco después se dieron una segunda oportunidad que terminó definitivamente en febrero de 2023. A pesar de la separación, ambos han mostrado afecto mutuo y por sus respectivas familias políticas. «No concibo mi vida sin Manu», decía recientemente ella en una entrevista con Sonsoles Ónega.

