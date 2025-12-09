Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Nuevas patatas con sazonador de 'Stranger Things'. CARMENCITA

El sazonador de Alicante que convierte las patatas de McDonald's en 'Stranger Things'

La marca Carmencita firma el condimentador exclusivo del nuevo McMenú inspirado en la serie de Netflix

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:30

El universo de 'Stranger Things' ha dado el salto de la pantalla al paladar y lo hace con un acento muy concreto, nacido en Alicante.

El nuevo McMenú 'Stranger Things' que McDonald's ha lanzado en España incorpora un condimento exclusivo desarrollado junto a Carmencita.

De este modo, la histórica empresa de especias nacida hace más de cien años en Novelda, es la responsable del sabor que está revolucionando las nuevas patatas del menú especial de McDonald's.

McMenú de 'Stranger Things'. CARMENCITA/MCDONALD'S

La clave está en las McShaker Stranger Fries, unas patatas que incluyen una mezcla creada por Carmencita expresamente para esta campaña global.

Se trata de un blend de sal y especias con ajo, pimentón y pimienta negra, diseñado para intensificar la experiencia del menú, tanto en su versión de carne como de pollo.

La experiencia está pensada para ser interactiva. Las patatas se introducen en la bolsa, se añade el condimento 'Stranger Fries' y se agita antes de consumir.

Es un sabor reconocible y con personalidad propia que pese a conecta directamente con el imaginario de Hawkins, el Demogorgon y la nostalgia ochentera de la serie, cuenta con raíces mediterráneas.

Así, Carmencita ha aportado su 'know-how' centenario en mezclas de especias para crear una receta a medida que encaja con esta nueva experiencia de McDonald's sin perder equilibrio ni coherencia sensorial.

La colaboración refuerza además la apuesta de McDonald's por trabajar con proveedores locales, integrándolos en sus campañas. En este caso, la empresa alicantina Carmencita se convierte en pieza clave de una promoción que ya se está probando en miles de restaurantes y por millones de consumidores en toda España.

