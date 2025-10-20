Valencia Port Drug Network Attempted to Launder Money in Altea Hills: €900,000 in Cash for a Villa

Alejandro Hernández Altea Monday, 20 October 2025, 07:25 Comenta Share

Los tentáculos del mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, la operación 'Spider', que durante años estuvo corrompiendo el puerto de Valencia, se han extendido a la urbanización más exclusiva de la provincia de Alicante: Altea Hills.

The tentacles of the largest police operation against the port drug trafficking network in Spain, known as 'Operation Spider', which for years corrupted the port of Valencia, have now reached the most exclusive residential area in Alicante province: Altea Hills.

La investigación, coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), ha destapado un entramado financiero sofisticado que utilizaba inversiones inmobiliarias, préstamos privados y empresas pantalla para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos.

The investigation, coordinated by the Drug and Organised Crime Unit (UDYCO), has uncovered a sophisticated financial scheme that used real estate investments, private loans, and shell companies to hide the illicit origin of the funds obtained.

Las escuchas revelan que uno de los 85 detenidos en la macrooperación ofreció la compra de una vivienda en este enclave de lujo por 1,3 millones de euros, de los cuales cerca de 900.000 euros se pagarían en B, según ha adelantado Las Provincias y ha podido confirmar este diario.

Wiretaps reveal that one of the 85 detainees in the large-scale operation offered to purchase a property in this luxury enclave for €1.3 million, of which approximately €900,000 would be paid in cash, as reported by Las Provincias and confirmed by this newspaper.

Altea Hills, además de ser un área residencial de alto standing codiciada por inversores de gran poder adquisitivo, es también conocida por ser un punto de referencia para la presencia de la mafia rusa en la Costa Blanca. Este dato cobra especial relevancia en el marco de la operación 'Spider', ya que fuentes policiales detallan a TodoAlicante que algunas de las inversiones inmobiliarias vinculadas al blanqueo de capitales podrían estar relacionadas con grupos criminales de origen ruso que operan en la zona.

Altea Hills, besides being a high-end residential area coveted by wealthy investors, is also known as a hub for Russian mafia presence on the Costa Blanca. This fact gains particular significance in the context of 'Operation Spider', as police sources inform TodoAlicante that some real estate investments linked to money laundering may be associated with Russian criminal groups operating in the area.

La coincidencia de esta estructura delictiva con la red narcoportuaria desmantelada por la Policía Nacional sugiere un entramado complejo en el que diversas mafias internacionales utilizan Altea Hills para ocultar y legitimar fondos procedentes de actividades ilícitas.

The overlap of this criminal structure with the port drug network dismantled by the National Police suggests a complex web in which various international mafias use Altea Hills to hide and legitimise funds from illicit activities.

Este hallazgo pone de manifiesto cómo la red utilizaba grandes inversiones inmobiliarias para transformar el dinero procedente del tráfico de cocaína en activos legales. Además de Altea Hills, los investigadores detectaron otros movimientos similares, como la propuesta de compra del complejo hotelero El Puntazo, en Mojácar, valorado en 29 millones de euros, que también incluía un pago parcial en negro.

This finding highlights how the network used large real estate investments to transform money from cocaine trafficking into legal assets. In addition to Altea Hills, investigators detected other similar moves, such as the proposed purchase of the El Puntazo hotel complex in Mojácar, valued at €29 million, which also included a partial cash payment.

La macrooperación 'Spider' ha puesto al descubierto cómo el narcotráfico se ha infiltrado en sectores inmobiliarios y financieros de alto nivel, utilizando lugares como Altea Hills para lavar grandes sumas de dinero, aunque en esta ocasión, la red 'narcoportuaria' de Valencia descartó la oferta y buscó otro mecanismo para el blanqueo.

The large-scale 'Operation Spider' has exposed how drug trafficking has infiltrated high-level real estate and financial sectors, using places like Altea Hills to launder large sums of money, although on this occasion, the Valencia port drug network rejected the offer and sought another mechanism for laundering.

Bajo el foco de la mafia rusa

Under the Spotlight of the Russian Mafia

La emblemática comunidad de Alicante vivió este agosto una polémica que sacudió a sus residentes y puso en alerta a las autoridades. Un intento de asalto atribuido a la mafia rusa, vinculada a un residente con un historial oscuro, generó tensiones y revivió viejas rencillas en esta comunidad privilegiada.

This August, the iconic Alicante community experienced a controversy that shook its residents and alerted authorities. An attempted assault attributed to the Russian mafia, linked to a resident with a shady history, generated tensions and revived old grievances in this privileged community.

Alexei Shirokov, supuesto líder de esta organización criminal en la costa valenciana y procesado hace dos años por blanqueo de capitales procedentes de redes delictivas, era el epicentro de esta crisis. Este suceso añade un nuevo capítulo a la compleja trama de mafias, poder y dinero que conviven en esta significada urbanización alicantina.

Alexei Shirokov, the alleged leader of this criminal organisation on the Valencian coast and prosecuted two years ago for money laundering from criminal networks, was at the epicentre of this crisis. This incident adds a new chapter to the complex web of mafias, power, and money that coexist in this notable Alicante development.