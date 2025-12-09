Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sports courts in Juan XXIII. TA

The Sports Superhub of Alicante's Vía Parque Expands with More Renovated Courts in Juan XXIII

The City Council plans to refurbish the facilities on Barítono Paco Latorre Street

Adrián Mazón

Alicante

Tuesday, 9 December 2025, 15:20

El supereje deportivo de la Vía Parque de Alicante suma otras dos nuevas pistas a remodelar en su puesta a punto. Se trata de las canchas ubicadas en la calle Barítono Paco Latorre del barrio Juan XXIII, en la Zona Norte de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la remodelación de las pistas deportivas con un presupuesto base de licitación de 67.754,59 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado Alicante 2029, alineado con la estrategia municipal para reforzar la práctica deportiva de proximidad y la cohesión urbana; además de entrar a formar parte de los acuerdos alcanzados entre equipo de Gobierno y Vox.

Así, estas nuevas obras permitirán adecuar las pistas al completo con la renovación del pavimento, el reacondicionamiento de los vallados de cerramiento y mejoras en la iluminación, ya que se sustituirán los actuales focos de alumbrado por otros «más modernos».

Además, entre las dos pistas se mantendrá un pasillo de separación de dos metros que servirá como acceso a las infraestructuras y zona de paso, según ha detallado la portavoz municipal, Cristina Cutanda. El contrato de renovación de estas pistas deportivas en Juan XXIII también incluye la instalación de nuevos elementos del mobiliario urbano.

Estas pistas se suman a otros proyectos ya anunciados por el Ayuntamiento que entran a formar parte de este supereje deportivo de la Vía Parque, como son las instalaciones deportivas a remodelar en otros barrios como Colonia Requena, Garbinet y Nou Alacant.

