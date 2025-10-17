The Night of Candles in Santa Cruz Neighbourhood, Alicante: Schedule, Route, and Performances

Adrián Mazón Alicante Friday, 17 October 2025, 12:45 Comenta Share

El barrio de Santa Cruz cuenta las horas para vivir su noche más mágica. Los vecinos del distrito, a las faldas del castillo de Santa Bárbara, se han unido para alumbrar sus calles con la luz de más de un millar de velas.

Será este sábado 18 de octubre cuando las estrechas calles de este barrio de Alicante resplandecerán durante la noche a la luz de las velas para realzar el encanto de sus fachadas encaladas.

Así, los vecinos del barrio de Santa Cruz colocarán más de 1.100 velas por primera vez en sus principales calles, las que marcan el recorrido de las fiestas de las Cruces de Mayo.

De este modo, el itinerario de la noche de las velas del barrio de Santa Cruz de Alicante pasará por las calles San Rafael, San Antonio, Diputado Auset, plaza de la Ermita y sus vías adyacentes, donde los visitantes podrán ver las fachadas con una nueva mirada.

Inauguración

La inauguración de este evento está prevista a las 19.45 horas, cuando las reinas de las fiestas recorrerán las distintas calles engalanadas al ritmo de una colla de colçaina i tabal. En el trayecto también visitarán un cruz de flores que se colocará en homenaje a los festejos de mayo.

Ampliar Programa de la noche de las velas. TA

Tras ello, habrá música en directo en la plaza de la Ermita de Santa Cruz, cuyas puertas abrirán -gracias a la colaboración de la Hermandad y el Patronato- para que todos los visitantes puedan conocer sus tronos de la Semana Santa.

Un barrio tradicional

Esta iniciativa, impulsada por la Comisión de las Cruces de Mayo, busca dar nuevos aires al barrio «más peculiar y tradicional de Alicante», más allá del mes donde los vecinos engalanan las calles con flor fresca.

Son las distintas acciones que realizan a lo largo del año las que buscan «hacer partícipe a la ciudadanía de la esencia de lo que es Santa Cruz: familia, historia, tradición e innovación», detallan desde la comisión de fiestas.

La intención es que «todas las personas que pasen por las estrechas calles no vean un simple barrio, sino que se sientan en su propia casa».