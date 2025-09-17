Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

The Councillor for the Environment presents the book. AE

Elda launches a guide to know and protect the Vinalopó River

The publication is aimed at schools and covers a wide range of animals and fauna

Inés Rosique

Alicante

Wednesday, 17 September 2025, 13:10

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha presentado una guía física de fauna del río Vinalopó. La publicación quiere convertirse en un instrumento educativo, divulgativo y de sensibilización, especialmente dirigido a los centros educativos.

En la guía los estudiantes podrán conocer y ver un selecto repertorio de especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios que habitan en el entorno del río. Esta fauna tiene un gran valor ecológico y algunas de las especies se encuentran en situaciones vulnerables, por lo que hay que protegerlos, destacan fuentes municipales.

Portada del libro guía del río Vinalopó. AE

El diseño del libreto es accesible y práctico para poder identificar de forma clara a los animales, fomentando el respeto y la conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad del municipio de Elda y alrededores. Este recurso complementa a charlas, talleres y salidas al río para que el alumnado aprenda de forma directa y experiencial la importancia de cuidar el entorno natural.

La concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez, destacó que «con esta guía queremos que las nuevas generaciones crezcan conociendo la riqueza natural que tienen al lado de casa, porque solo aquello que se conoce se valora y se protege. El río Vinalopó es mucho más que un cauce de agua: es un ecosistema vivo, lleno de especies que forman parte de nuestra identidad colectiva«.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia global de sostenibilidad y participación ciudadana. El plan incluye el fortalecimiento de la educación ambiental, la promoción de actividades de concienciación y la protección activa de espacios medioambientales, entre otras cosas.

La edil subrayó también la dimensión política del proyecto, enmarcado en la actual crisis medioambiental: «Este libro puede ser utilizado tanto en el aula, como en una salida de campo, convirtiéndose en un recurso práctico y al alcance de todos. Queremos que el alumnado se familiarice con la guía, observe a los animales en el río y aprenda a identificar especies en su propio entorno. Esa conexión directa con la naturaleza es fundamental para despertar la conciencia ecológica«.

Con la edición de esta guía, el Ayuntamiento de Elda «reafirma su voluntad de situar la protección de la biodiversidad y la educación ambiental en el centro de sus políticas públicas, contribuyendo a construir una ciudad más sostenible, justa y comprometida con las generaciones futuras».

