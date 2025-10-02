Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sections

Services

Highlight

Delete
Urgente Las cifras de la 'Ciudad del Baloncesto' del Lucentum: 11 millones y 30 años para ser rentable
César Quintanilla. TA

César Quintanilla Sets Ambitious Goal for a More Influential Alicante Business Association Aligned with CEV's Global Project

Confirms candidacy for provincial leadership and states Joaquín Pérez "will remain a vital asset"

José Carlos Martínez

Alicante

Thursday, 2 October 2025, 15:45

Comenta

Poco después de hacerse pública la renuncia de Joaquín Perez, actual presidente, a repetir mandato en CEV Alicante, quien se perfila como su sucesor, César Quintanilla, ha dado un paso al frente para comenzar a perfilar el proyecto que desea para la patronal alicantina dentro de la organización autonómica. El actual presidente de Uepal, la Unión Empresarial Alicantina, apuesta por abrir «un periodo de unidad empresarial y defensa férrea de los intereses empresariales de la provincia de Alicante que se articule en la Comunitat y sus territorios».

Quintanilla, como ya publicó recientemente TodoAlicante, ha confirmado su intención de optar a la presidencia de CEV Alicante con el objetivo de «fortalecer la unidad empresarial en la provincia y establecer un modelo de defensa del tejido productivo y sus sectores».

El líder de Uepal ha tenido también palabras elogiosas hacia Joaquín Pérez, de quien ha dicho que «seguirá siendo un activo fundamental del asociacionismo empresarial». De Pérez ha alabado, además, su «capacidad de diálogo, tendencia a tender puentes y su mirada preclara». Añade que su experiencia y conocimiento «serán de gran utilidad en el futuro».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Entrando más en detalle, Quintanilla ha argumentado que se propone «trabajar por la unidad empresarial, la defensa de los intereses compartidos del territorio de la provincia de Alicante y sus comarcas, fortalecer la influencia del asociacionismo empresarial de la Comunidad Valenciana y reforzar las reivindicaciones de los distintos sectores empresariales».

En un contexto de voluntad de entendimiento entre todas las corrientes empresariales, el dirigente se ha comprometido a «trabajar duro por la cohesión territorial en la Comunidad Valenciana, en la defensa de los intereses individuales de cada sector y en la necesaria visibilidad y capacidad de influencia de la provincia de Alicante». Todo ello, insiste, en sintonía con el proyecto global de la Comunidad Valenciana, que será «coral y compartido».

Los grandes temas

A su juicio, los grandes temas de la provincia aúnan a todo el sector empresarial y tienen que ver con asuntos como la cohesión territorial dentro de la Comunitat, la falta de infraestructuras en la provincia de Alicante o la situación de infrafinanciación, tanto de la región como específicamente de la provincia; a todo ello se suma, según relata, la necesidad de garantizar agua en la provincia de Alicante, con especial atención a los trasvases del Júcar y del Tajo, así como de disponer de nuevo suelo industrial, reducir la carga burocrática y seguir trabajando en la simplificación fiscal que asegura la continuidad de las empresas con un marcado carácter familiar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pueblo de Alicante está entre los más ricos de España y seguro que no es el que piensas
  2. 2 El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica
  3. 3 El nuevo pulmón azul del Mediterráneo nacerá en Alicante con la ampliación de las praderas de posidonia
  4. 4 Un grupo de alicantinos en el Oktoberfest de Múnich durante la amenaza de bomba: «Escuchamos sirenas, pero no sabíamos qué pasaba»
  5. 5 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  6. 6 Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga
  7. 7 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  8. 8 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  9. 9 Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías
  10. 10 Las cinco noticias más importantes de Alicante este miércoles 1 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante César Quintanilla Sets Ambitious Goal for a More Influential Alicante Business Association Aligned with CEV's Global Project

César Quintanilla Sets Ambitious Goal for a More Influential Alicante Business Association Aligned with CEV&#039;s Global Project