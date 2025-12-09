Las obras de la calle Clara Campoamor de Elche avanzan y finalizarán en febrero según lo previsto La renovación del colector y la preparación del nuevo firme permiten continuar la actuación sin retrasos en Carrús

Avance de las obras de reurbanización en la calle Clara Campoamor, donde ya se ha renovado el colector.

Ismael Martínez Elche Martes, 9 de diciembre 2025, 12:47

La transformación de la calle Clara Campoamor, en el barrio ilicitano de Carrús, avanza con buen ritmo y dentro de los plazos marcados por el Ayuntamiento de Elche y Aigües d'Elx, según indican desde el equipo de gobierno. Un mes después del inicio de los trabajos, la previsión de finalizar en febrero se mantiene sin cambios, lo que permitirá resolver por fin los hundimientos recurrentes que la vía arrastraba desde hace más de veinte años.

La actuación afecta a un tramo de 110 metros, desde el cruce con la calle Francisco Miller Giner hasta su intersección con Juan Maciá Esclapez. El proyecto contempla una reurbanización completa que incluye la mejora de la calzada, la renovación de infraestructuras subterráneas y la preparación de un firme más resistente y duradero.

Durante estas primeras semanas se ha ejecutado la demolición integral del pavimento antiguo, así como la retirada de bordillos, mediana y alcorques. Pero el avance más significativo ha sido la renovación total del colector de saneamiento, considerado uno de los principales responsables de los hundimientos que afectaban de manera constante a la zona.

Con esta fase ya completada, la intervención entra ahora en un punto clave: la ejecución de la losa de hormigón que servirá de base para el nuevo firme. Posteriormente se procederá al reasfaltado de toda la vía, lo que garantizará una calzada más segura, estable y capaz de soportar mayor carga y desgaste.

La obra cuenta con un presupuesto de 373.000 euros y está pensada no solo para solventar problemas estructurales, sino también para mejorar la circulación y la calidad de vida de los vecinos del barrio. La nueva calzada ofrecerá una mayor durabilidad y reducirá la necesidad de intervenciones frecuentes, respondiendo así a una reivindicación histórica de Carrús.