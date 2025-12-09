L'Aljub inaugura EcoLand 2025, una Navidad mágica y sostenible hecha con materiales reciclados La propuesta combina talleres creativos, juegos educativos y un diseño ecológico construido con más de 2.000 elementos reutilizados

EcoLand 2025 abre sus puertas con una propuesta navideña donde la magia y la sostenibilidad van de la mano.

La Navidad ha llegado a L'Aljub con un aire diferente, creativo y profundamente comprometido con el planeta. El centro comercial ilicitano inauguró EcoLand 2025, su gran propuesta navideña, un espacio que combina fantasía, aprendizaje y sostenibilidad para ofrecer a las familias una experiencia inolvidable estas fiestas. La apertura contó con la presencia de los concejales Caridad Martínez y José Antonio Román, así como de la reina y damas mayores e infantiles de las fiestas de Elche.

EcoLand 2025 es mucho más que una decoración navideña: es un mensaje claro sobre el valor de reutilizar y transformar materiales. La instalación se levanta sobre una carpa construida con más de 1.500 cajas de fruta recicladas, reforzada con 60 bidones reutilizados y coronada por un árbol confeccionado con 500 botellas de plástico. En total, un espacio de más de 200 metros cuadrados dedicado a aprender disfrutando.

La actividad, totalmente gratuita, estará disponible hasta el 4 de enero con horarios adaptados para facilitar la participación familiar. El recorrido está diseñado como un entorno cálido, seguro y lleno de estímulos sensoriales que invitan a los más pequeños a explorar, crear y reflexionar sobre la importancia del reciclaje y la economía circular.

Varios momentos de la inauguración y actividades de EcoLand 2025, la propuesta navideña sostenible de L'Aljub. Aljub

En el EcoTaller navideño, los niños elaboran adornos y accesorios sostenibles, además de participar en propuestas inspiradas en el fondo marino. Los EcoJuegos completan la experiencia con actividades como la «bici mágica», el «arcoíris de colores» o un mural colaborativo que crecerá con cada visita. Todo ello planteado como un viaje mágico que une diversión, imaginación y conciencia ambiental.

Para disfrutar de EcoLand solo es necesario estar registrado en el Club Oasis, una app gratuita que permite acceder a todas las dinámicas y llevarse un recuerdo navideño elaborado con materiales reciclados.

La iniciativa forma parte del proyecto Destino 2030, el programa de sostenibilidad de L'Aljub alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. EcoLand conecta especialmente con los ODS 4 (Educación de calidad), 10 (Reducción de desigualdades), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 12 (Producción y consumo responsables) y 13 (Acción por el clima), reforzando la implicación del centro con la comunidad.

Además, durante una semana, centros educativos de Elche visitarán EcoLand, acercando la educación ambiental a los más jóvenes a través de experiencias lúdicas y creativas.

La magia continuará el 31 de diciembre con la esperada Nochevieja australiana, una celebración anticipada para disfrutar en familia con música en directo, golosinas, uvas de la suerte, actividades y sorpresas.

Como cada año, el espacio contará también con un buzón mágico para que los niños depositen sus cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Un rincón especial que mantendrá viva la ilusión desde diciembre hasta la llegada de sus Majestades de Oriente.

EcoLand 2025 convierte la Navidad de L'Aljub en una experiencia distinta, cargada de valores, creatividad y conciencia ecológica. Una apuesta que demuestra que la magia también puede ser sostenible.